У Нідерландах американську компанію оштрафували на 30 млн євро через незаконну базу з мільярдами фото людей

Світлини збирали в Інтернеті, за ними можна розпізнати обличчя, наприклад, за зображеннями з камер безпеки.

У Нідерландах регулятор зі захисту даних оштрафував американську компанію Clearview AI на 30,5 мільйонів євро за створення незаконної бази даних із мільярдами фотографій облич.

Про це повідомляє видання NOS.

“Служба захисту конфіденційності каже, що Clearview створила незаконну базу даних із мільярдами фотографій облич, зокрема нідерландців. База даних Clearview містить понад 50 мільярдів фотографій людей”, ‒ йдеться у повідомленні.

Світлини були зібрані з Інтернету, за ними можна розпізнати обличчя, наприклад, за зображеннями з камер безпеки. Люди про це не здогадуються.

“Якщо ваша фотографія є в інтернеті, а кого немає? ... ви можете потрапити в базу даних Clearview AI й за вами стежитимуть", ‒ сказав голова регулятора Алейд Вольфсен.

Голова розуміє важливість цього типу програмного забезпечення для розвідувальних служб, але наголошує, що ним “безумовно не повинна керувати комерційна компанія”.

“А компетентні органи лише в дуже виняткових випадках. Поліція, наприклад, повинна тоді сама керувати програмним забезпеченням і базою даних, дотримуючись суворих умов і під пильним оком регулятора та інших наглядачів”, ‒ зазначив він.

Відтак використання програмного забезпечення Clearview AI заборонено. Крім штрафу, наглядовий орган також накладає штрафні виплати розміром понад п'ять мільйонів євро.

Clearview не співпрацювала зі слідством, не висунула жодних юридичних заперечень проти штрафу і тому не може його оскаржити. Існує велика ймовірність того, що компанія його не заплатить.

“І це неприйнятно. Така компанія не повинна продовжувати безкарно порушувати права голландців та інших європейців”, ‒ додав Вольфсен.

Раніше Clearview штрафували у Франції, Великій Британії та Австрі. У Франції, наприклад, компанія штрафів не сплачувала.