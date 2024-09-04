Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго
Кудрицький прокоментував своє звільнення з Укренерго
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росіяни атакували Львів і Кривий Ріг крилатими ракетами (доповнено)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
Росія вдарила по навчальному закладу в Полтаві: понад 50 загиблих і більш ніж 290 поранених (оновлення)
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
​​Про наступ ворога на Покровському напрямку
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
Железняк назвав міністрів, які опинилися "під ризиком звільнення"
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
​Рада отримала заяву від Стефанішиної про відставку. Вона перебере функції міністра юстиції
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
Затримали ексрегіонала, який готував вбивство Гордона та диверсії на "Укрзалізниці"
ГоловнаСвіт

У Нідерландах американську компанію оштрафували на 30 млн євро через незаконну базу з мільярдами фото людей

Світлини збирали в Інтернеті, за ними можна розпізнати обличчя, наприклад, за зображеннями з камер безпеки.

У Нідерландах американську компанію оштрафували на 30 млн євро через незаконну базу з мільярдами фото людей
Фото: nos.nl

У Нідерландах регулятор зі захисту даних оштрафував американську компанію Clearview AI на 30,5 мільйонів євро за створення незаконної бази даних із мільярдами фотографій облич.

Про це повідомляє видання NOS.

“Служба захисту конфіденційності каже, що Clearview створила незаконну базу даних із мільярдами фотографій облич, зокрема нідерландців. База даних Clearview містить понад 50 мільярдів фотографій людей”, ‒ йдеться у повідомленні.

Світлини були зібрані з Інтернету, за ними можна розпізнати обличчя, наприклад, за зображеннями з камер безпеки. Люди про це не здогадуються. 

“Якщо ваша фотографія є в інтернеті, а кого немає? ... ви можете потрапити в базу даних Clearview AI й за вами стежитимуть", ‒ сказав голова регулятора Алейд Вольфсен.

Голова розуміє важливість цього типу програмного забезпечення для розвідувальних служб, але наголошує, що ним “безумовно не повинна керувати комерційна компанія”. 

“А компетентні органи лише в дуже виняткових випадках. Поліція, наприклад, повинна тоді сама керувати програмним забезпеченням і базою даних, дотримуючись суворих умов і під пильним оком регулятора та інших наглядачів”, ‒ зазначив він.

Відтак використання програмного забезпечення Clearview AI заборонено. Крім штрафу, наглядовий орган також накладає штрафні виплати розміром понад п'ять мільйонів євро.

Підписуйтесь на наш Google News

Clearview не співпрацювала зі слідством, не висунула жодних юридичних заперечень проти штрафу і тому не може його оскаржити. Існує велика ймовірність того, що компанія його не заплатить. 

“І це неприйнятно. Така компанія не повинна продовжувати безкарно порушувати права голландців та інших європейців”, ‒ додав Вольфсен.

Раніше Clearview штрафували у Франції, Великій Британії та Австрі. У Франції, наприклад, компанія штрафів не сплачувала.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies