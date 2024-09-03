Норвегія передала кошти на придбання дронів і ППО для України

Від 2022 року Норвегія перерахувала фонду 1,8 млрд норвезьких крон.

Норвегія виділила 570 мільйонів норвезьких крон у Міжнародний фонд для України, за ці кошти придбають безпілотники і засоби ППО.

Про це йдеться на сайті уряду Норвегії.

Міністр оборони Бьорн Арільд Грам наголосив, що наша держава "гостро потребує більшої кількості військової техніки, щоб захистити себе від російської агресивної війни".