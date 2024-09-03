Путін принизив Монголію і використав її як розмінну монету у своїй геополітичній грі, ‒ Костін

Відмовою від арешту російського лідера Володимира Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність.

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом ‒ це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу”, ‒ підкреслив генпрокурор.

Костін зазначив, що надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн.

“Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці. Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії”, ‒ додав він.