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Путін принизив Монголію і використав її як розмінну монету у своїй геополітичній грі, ‒ Костін

"Надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн", заявив генпрокурор України.

Путін принизив Монголію і використав її як розмінну монету у своїй геополітичній грі, ‒ Костін
Генпрокурор Андрій Костін
Фото: Макс Требухов

Відмовою від арешту російського лідера Володимира Путіна Монголія свідомо поставила під удар свою міжнародну суб'єктність. 

Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін.

“Сьогодні Путін принизив Монголію, цинічно використавши її як розмінну монету у своїй геополітичній грі. Хотів би нагадати представникам влади цієї країни, що здатність дотримуватися своїх зобовʼязань за міжнародним правом ‒ це один з основних критеріїв належності держави до цивілізованого світу. Світу, який цінує людське життя та свободу”, ‒ підкреслив генпрокурор. 

Костін зазначив, що надання гарантій безпеки злочинцеві підриває саму суть глобальної правової системи і серйозно порушує цінності демократичних країн. 

“Україна добре знає ціну незалежності. Норми міжнародного права створені саме для того, щоб народи у світі не платили кровʼю за свою свободу, як зараз за неї платять українці.  Ми продовжимо активну співпрацю з міжнародними партнерами, щоб забезпечити покарання для воєнних злочинців і відновити справедливість для всіх, хто постраждав від російської агресії”, ‒ додав він.

  • Комітет Верховної Ради з питань зовнішньої політики звернувся до Великого Державного Хуралу Монголії ‒ законодавчого органу країни зі закликом, аби влада виконала обов'язковий міжнародний ордер на арешт та передала Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі.
  • Раніше передати Путіна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі владу Монголії просило українське МЗС.
  • Bloomberg раніше повідомляв, що Путін отримав запевнення, що під час візиту до Монголії у вересні його не заарештують за воєнні злочини за ордером Міжнародного кримінального суду.
  • Путін прибув до Монголії на святкування "спільної перемоги радянських та монгольських військових над японцями". 
  • Проте раніше російський лідер не ризикував зробити такий візит. Він пропустив минулорічний саміт у Південній Африці лідерів групи БРІКС, до якої також входять Китай, Бразилія та Індія, після того, як Кейптаун дав зрозуміти, що їй доведеться виконувати ордер МКС як держави-члена.
  • Путін також вирішив не їхати на саміт “Групи двадцяти” (G20) минулого року в Індію, хоча Нью-Делі не є членом МКС. Бразилія запросила Путіна на саміт G-20, який вона прийматиме в листопаді. Водночас президент Луїс Інасіо Лула да Сілва заявив, що рішення про арешт російського диктатора має ухвалити судова влада.
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