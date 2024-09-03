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Нова прем’єр-міністерка Таїланду обіцяє підтримати програму роздачі готівки мешканцям

Петонгтарн Чинават сьогодні схвалить склад свого кабінету міністрів.

Нова прем’єр-міністерка Таїланду обіцяє підтримати програму роздачі готівки мешканцям
Петонгтарн Чинавата
Фото: EPA/UPG

Нова прем’єр-міністерка Таїланду Петонгтарн Чинават заявила, що схвалить членів свого уряду вже сьогодні, після чого призначення будуть подані на королівське схвалення, пише Bloomberg.

Склад кабінету міністрів вона не розкрила.

Чинават також підтвердила, що виконає обіцянку своєї партії Pheu Thai (Для Таїланду) щодо роздачі 10 000 бат (292 долари) майже всім дорослим тайцям.

38-річна донька колишнього лідера Таксіна Чинавата сказала, що уряд зараз уточнює деталі свого плану роздачі готівки. Програму розробили, щоб підвищити доходи та стимулювати економіку, яка відстає у зростанні від своїх сусідів, маючи приблизно 14 мільярдів доларів готівки. Проєкт критикували за вартість, джерело фінансування та широке охоплення.

У серпні Таксін заявив, що уряд його дочки змінить програму грошових пожертвувань і зосередиться на наданні фінансової допомоги насамперед малозабезпеченим. За тиждень до цього місцеві ЗМІ повідомили, що політик порадив своїй дочці відмовитись від цього плану.

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Сьогодні парламент Таїланду також розпочав триденне обговорення бюджету на наступний фінансовий рік у розмірі 102 мільярди доларів, частина цих коштів призначена для грошових роздач. Голосування у другому та третьому читаннях у нижній палаті заплановано на четвер.

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