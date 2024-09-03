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У Чехія поліція виявила у вантажівці групу мігрантів, жінка померла

Поліція Чехії зупинила вантажівку на трасі між Прагою та німецьким містом Дрезден.

У Чехія поліція виявила у вантажівці групу мігрантів, жінка померла
Фото: EPA/UPG

Чеська поліція у кузові вантажівки виявила близько 30 мігрантів, одна з них померла, повідомляє DW.

Вантажівку зупинили на ділянці автостради між Прагою та містом Дрезден на сході Німеччини.

“Всіх цих осіб затримано. У нас немає інформації про те, що комусь вдалося втекти”, – повідомляє поліція у соцмережах.

Чехія є популярним транзитним маршрутом для мігрантів, які прагнуть дістатися до Німеччини та інших заможних європейських країн.

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На місці події приїхала приватна служба швидкої допомоги ASCR. Медики надали допомогу жінці віком близько 30 років, яка була без свідомості.

“Після реанімаційних заходів, які тривали десятки хвилин, лікарі констатували її смерть”, – повідомили в ДСНС.

Стан інших мігрантів були поганий, але вони не потребували госпіталізації.

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