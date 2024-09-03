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Мер Парижа хоче залишити олімпійські кільця на Ейфелевій вежі

Ідея не сподобалася нащадкам легендарного французького інженера.

Мер Парижа хоче залишити олімпійські кільця на Ейфелевій вежі
Ейфелева вежа
Фото: EPA/UPG

Олімпіада минула - кільця залишилися. Мер Парижа Анн Ідальго заявила, що не хоче прибирати символ Ігор із Ейфелевої вежі.

Як пише The Guardian, політикиня прагне, щоб "дух свята тривав і надалі". Вона висловила захоплення, що "французи знову закохалися у Париж після 10 років похмурих прогнозів, що Олімпіада стане пеклом". 

Нинішня 30-тонна версія кілець надто важка, аби бути на вежі постійно. Тож мер має намір замінити її на легшу копію, яка б змогла залишитися на пам'ятці назавжди. 

Не згодні з рішенням Ідальго нащадки інженера Гюстава Ейфеля, який створив вежу. На їхню думку, символ Парижа та всієї Франції не може слугувати рекламним майданчиком для жодної організації, навіть такої поважної, як Міжнарожний олімпійський комітет. 

Їх також обурює заява мера про те, що залишити кільця - "повністю в її компетенції". На думку нащадків Ейфеля, Ідальго була зобов'язана узгодити це з ними та з міською радою. 

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