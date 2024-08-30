На Паралімпіаді Україна має вже чотири медалі у плаванні

Українські паралімпійці вже здобули перші чотири медалі у плаванні: дві срібні та дві бронзові нагороди.
"Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати", – прокоментував досягнення президент України Володимир Зеленський.
Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Анна Гонтар – бронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем.
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