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На Паралімпіаді Україна має вже чотири медалі у плаванні

Українські спортсмени здобули дві срібні та дві бронзові нагороди. 

На Паралімпіаді Україна має вже чотири медалі у плаванні
Ірина Пойда
Фото: Суспільне

Українські паралімпійці вже здобули перші чотири медалі у плаванні: дві срібні та дві бронзові нагороди. 

"Чудовий старт! Кожна перемога наших спортсменів надихає всю нашу країну. Так тримати", – прокоментував досягнення президент України Володимир Зеленський.

Антон Коль здобув срібло у плаванні на 100 метрів на спині. Ірина Пойда виборола срібну нагороду на дистанції 200 метрів вільним стилем. Анна Гонтарбронзова призерка у плаванні на 50 метрів вільним стилем.Олександр Комаров має бронзову медаль у плаванні на 200 метрів вільним стилем. 

  • Паралімпіада у Парижі стартувала 29 серпня. 
  • Україну на Паралімпійських Іграх представлять 140 спортсменів, які змагатимуться у рекордних для нашої держави 17 з 22 видах спорту.
  • Усе, що потрібно знати про Паралімпіаду в Парижі, – у матеріалі LB.ua.
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