Збірна України з хокею розпочинає шлях у фіналі відбору на Олімпіаду-2026

Матч між Україною та Францією відбудеться в Ризі о 16:00.

Сьогодні чоловіча хокейна збірна України стартує в груповому раунді четвертого етапу кваліфікації на зимові Олімпійські ігри-2026.

Матч між Україною та Францією відбудеться на стадіоні "Арена Рига" в місті Рига і розпочнеться о 16:00 за київським часом.

Склад збірної України:

Воротарі: Богдан Дьяченко, Олег Петров (обидва – "Сокіл"), Едуард Захарченко ("Шторм").

Захисники Євген Ратушний ("Шторм"), Ігор Мережко ("Плзень", Чехія), Іван Сисак ("Дунайварош", Угорщина), Артур Чолач ("Гендерсон Сільвер Найтс", США), Пилип Пангелов-Юлдашев ("Подгале", Польща), Артем Гребеник ("Кеттеря", Фінляндія), Віталій Андрейків ("Заглембє" Сосновець, Польща), Володимир Волков ("Модре Крідла", Словаччина)

Нападники: Віталій Лялька ("Кременчук"), Денис Бородай, Вадим Мазур, Віктор Захаров, Володимир Чердак, Роман Благий (усі — "Сокіл"), Олександр Пересунько ("Пряшів", Словаччина), Даніїл Трахт ("Лукко", Фінляндія), Андрій Денискін ("Подгале", Польща), Олексій Ворона ("Торунь", Польща), Станіслав Садовіков ("Берані Злін", Чехія), Євген Фадєєв ("Брегенцервальд", Австрія), Фелікс Морозов ("Морзін-Авор'я", Франція), Дмитро Німенко ("Аоста", Італія).

Підготовку до заключного етапу відбору на Олімпіаду-2026 збірна України розпочала в Угорщині, де провела два товариські матчі. Спершу українці обіграли місцевий клуб "Дунайварош" (4:0), після чого здолали збірну Угорщини (6:3).

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet віддають перевагу збірній Франції. На її перемогу пропонується коефіцієнт 1,49, на перемогу Україні - 3,70. Нічию оцінюють у 5,35.