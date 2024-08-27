Бєлоусов, де резерви?
Бєлоусов, де резерви?
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
Зеленський скликає на понеділок нараду через зрадників і втікачів із України
У Вінницькій області спрацювала ППО
У Вінницькій області спрацювала ППО
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
Ворог вдарив по енергетиці. У містах були екстрені відключення та перебої з водою (доповнено)
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
«Конотопська відьма»: як з хорошого мему зробити погане кіно
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Підрозділ Сенцова узяв у полон 19-річного росіянина, якого відправили на війну замість в'язниці
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Оксана Баюл-Фаріна, перша олімпійська чемпіонка України: «Зараз я знаходжуся в США, але моє серце – в Дніпрі»
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
Нардепи опублікували список колег, які не підтримали заборону РПЦ (доповнено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
В Одеській області поранені семеро людей, зокрема двоє дітей (оновлено)
ГоловнаСпорт

Українки зіграють між собою у другому колі US Open

Ангеліна Калініна та Еліна Світоліна провели важкі стартові матчі.

Українки зіграють між собою у другому колі US Open
Еліна Світоліна
Фото: EPA/UPG

Українська тенісистка гарантовано зіграє у третьому колі Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів. Усе завдяки примхам жеребу, який у другому раунді звів двох наших співвітчизниць разом. Ангеліна Калініна протистоятиме Еліні Світоліній.

Обидві українки путівку до наступної стадії здобували не без проблем. Калініна впевнено виграла перший сет проти француженки Осеан Доден 6:1, але потім дозволила суперниці вирівняти становище. На щастя, вирішальна партія була більше схожа на першу - знову лише один програний гейм і прохід далі для Ангеліни.

Світоліній у своєму поєдинку довелося боротися не лише з аргентинкою Марією Карле, але й із травмою. Через біль у правій нозі Еліна брала медичний тайм-аут. Першу партію вона програла 3:6, але все ж продемонструвала характер та витримку і взяла дві наступні - 6:3, 6:4.

Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Леся Цуренко свої виступи на кортах Нью-Йорка завершили вже в першому раунді. Натомість Марта Костюк крокує далі після перемоги над Маккартні Кесслер у двох сетах.  

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies