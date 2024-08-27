Українки зіграють між собою у другому колі US Open

Українська тенісистка гарантовано зіграє у третьому колі Відкритого чемпіонату Сполучених Штатів. Усе завдяки примхам жеребу, який у другому раунді звів двох наших співвітчизниць разом. Ангеліна Калініна протистоятиме Еліні Світоліній.

Обидві українки путівку до наступної стадії здобували не без проблем. Калініна впевнено виграла перший сет проти француженки Осеан Доден 6:1, але потім дозволила суперниці вирівняти становище. На щастя, вирішальна партія була більше схожа на першу - знову лише один програний гейм і прохід далі для Ангеліни.

Світоліній у своєму поєдинку довелося боротися не лише з аргентинкою Марією Карле, але й із травмою. Через біль у правій нозі Еліна брала медичний тайм-аут. Першу партію вона програла 3:6, але все ж продемонструвала характер та витримку і взяла дві наступні - 6:3, 6:4.

Даяна Ястремська, Юлія Стародубцева та Леся Цуренко свої виступи на кортах Нью-Йорка завершили вже в першому раунді. Натомість Марта Костюк крокує далі після перемоги над Маккартні Кесслер у двох сетах.