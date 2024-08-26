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Світоліна, Костюк, Ястремська й інші: за кого вболівати на US Open-2024

US Open уже традиційно закриватиме сезон грендслемів у великому тенісі, тож для тенісистів це останній шанс гучно заявити про себе. Україну на Відкритому чемпіонаті США представить рекордна кількість спортсменок: вперше в історії сім українок виступлять в основі US Open. Хто стане першими суперницями наших тенісисток та які у них шанси на цьому турнірі – в матеріалі LB.ua.

Світоліна, Костюк, Ястремська й інші: за кого вболівати на US Open-2024
Українка Еліна Світоліна під час матчу.
Фото: EPA/UPG

Марта Костюк

Чинна перша ракетка України Марта Костюк уп'яте поспіль виступить в основі американського мейджору. Для Марти цей турнір може стати своєрідним трампліном до нових успіхів. Всі ми прекрасно пам’ятаємо як українка боролась за кожен м’яч на Олімпійських Іграх. Костюк видавала максимум, попри неймовірну спеку. Тож, очевидно, що сили і бажання дійти якомога далі на US Open у неї є. 

Марта Костюк з України у дії під час тенісного поєдинку.
Фото: EPA/UPG
Марта Костюк з України у дії під час тенісного поєдинку.

Першою суперницею Костюк стане господарка змагань Маккартні Кесслер (WTA №98). 

Є усі підстави вважати, що в цьому розіграші Відкритого чемпіонату США українка точно покаже кращий результат ніж на US Open-2023. Тоді Марта зазнала поразки вже у першому колі змагань. Найкращим результатом Костюк на цьому грендслемі є вихід у третє коло змагань у 2020-му. 

Еліна Світоліна

Легенда українського тенісу Еліна Світоліна проведе свій 11-й розіграш в основі US Open. Після Ігор у Парижі, де Світоліна прагнула знову здійнятись на п’єдестал, але не зуміла цього зробити, вона провела серію матчів на трьох ґрунтових турнірах. Еліна здобула чотири перемоги у семи іграх.

Українка Еліна Світоліна висловлює свої емоції під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Українка Еліна Світоліна висловлює свої емоції під час матчу.

Цьогорічний розіграш US Open Світоліна розпочне під 27-м номером посіву. Першою суперницею українки стане аргентинка Марія Лурдес Карле (WTA №86). Цікаво, що у другому колі змагань (за умови перемоги у стартовому матчі ) Еліна зможе перетнутись з іншою українкою Ангеліною Калініною.

Найкращий результат Світоліної на американському мейджорі припадає на 2019 рік: тоді Еліна дійшла до півфіналу, де поступилась Лейлі Фернандес із Канади. 

Ангеліна Калініна

Саме Ангеліна Калініна може стати потенційною суперницею Еліни Світоліної у другому колі змагань. Для 27-річної Ангеліни виступ на US Open стане вже п'ятим у кар'єрі. У першому раунді турніру українка протистоятиме Осеан Доден із Франції (WTA №83). 

Ангеліна Калініна захищається під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Ангеліна Калініна захищається під час матчу.

Дотепер на Відкритому чемпіонаті США Калініна не проходила далі другого кола змагань: у 2022-му українка подолала стартовий раунд, втім далі знялася зі змагань через проблеми зі здоров'ям.

Даяна Ястремська

24-річна Ястремська вшосте в кар’єрі зіграє в основі US Open. Її першою суперницею на турнірі в цьому році стане німкеня Юле Німаєр (WTA №100). 

Фізичний і моральний стан українки дають підстави для хвилювання: на турнірі в Цинциннаті та Торонто Ястремська зазнала поразки вже у першому колі змагань. Гру проти американки Тейлор Таунсенд на турнірі WTA 1000 у Торонто Даяна не змогла дограти через проблеми із плечем, матч з Кароліною Муховою був досить якісним у першому сеті – Даяна довела гру до тай-брейку, втім забрати сет не змогла. А ось у другій партії Даяні не вдалося нічого протиставити суперниці – українка виграла лише два гейми у цьому сеті. 

Даяна Ястремська під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Даяна Ястремська під час матчу.

Цікаво, що у сезоні-2023 Ястремська не змогла пробитись до основної сітки мейджору: тоді українка зазнала поразки у фіналі кваліфікації від румунки Єлени-Габріели Русе. Найкращий особистий результат Ястремської на US Open — вихід до третього раунду у 2019 році. До речі, пройти далі тоді Ястремській завадила Еліна Світоліна.

Леся Цуренко у дії під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Леся Цуренко у дії під час матчу.

Леся Цуренко

Лесі Цуренко хочеться аплодувати за її волю до перемоги, за те, як вона постійно бореться із травмами. Адже здобути перемогу їй першочергово заважають травми, а не суперниці. Цей US Open стане вже восьмим у кар’єрі Цуренко. У першому колі на Лесю вже чекає серйозне випробування, адже протистояти їй буде господарка змагань Пейтон Стернз (WTA №47).Найкращим результат Цуренко на US Open – чвертьфінал 2018 року. 

Катерина Байндль грає в захисті під час тенісного матчу.
Фото: EPA/UPG
Катерина Байндль грає в захисті під час тенісного матчу.

Катерина Байндль

Байндль – одна з найдосвідченіших українських тенісисток. Для Катерини цьогорічний розіграш US Open стане дев'ятим у кар’єрі. Цьогоріч свій шлях на турнірі українка розпочне з матчу проти італійки Елізабетти Коччаретто (WTA №64). У разі перемоги потенційною суперницею Байндл стане «нейтральна» Анастасія Павлюченкова (WTA №26).

Найкращий результат Катерини на US Open — друге коло. 

Юлія Стародубцева

Стародубцева вчетверте поспіль долає кваліфікацію на турнірах серії грендслем та дебютуватиме в основі цих змагань. Старт українки не можна назвати легкою прогулянкою. Стародубцева отримала найбільш імениту та рейтингову суперницю серед українських тенісисток. У першому колі US Open українка протистоятиме колишній першій ракетці світу Вікторії Азаренко (WTA №20).

Українка Юлія Стародубцева під час матчу.
Фото: EPA/UPG
Українка Юлія Стародубцева під час матчу.

Стародубцева та Азаренко змагатимуться між собою вперше. Вікторія стане другою найбільш високорейтинговою опоненткою в кар'єрі Юлії. На Australian Open-2024 українка грала проти на той момент шостої ракетки світу Онс Жабер із Тунісу.

Чинною чемпіонкою US Open є друга ракетка світу, американка Коко Гофф. 

Діана Звягінцева
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