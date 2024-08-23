Баюл, пісні Івасюка та ковзани за понад дві тисячі доларів: українські фігуристи провели благодійне шоу в США

Фігуристи зібрали кошти на підтримку українських захисників, які втратили кінцівки на війні проти Росії.

17 серпня в американському Сієтлі, штат Вашингтон, провели благодійне шоу Skate for Ukraine: The forest song. Організаторами виступили фонд Volia Fund та українська фігуристка Лоліта Єрмак.

Фото: Alina Hallaq Лоліта Єрмак (по центру) під час льодового шоу.

За словами українки, вона хотіла підтримати співвітчизників у боротьбі проти росіян, тому вирішила організувати благодійне шоу.

«Я народилась у Харкові. Частина моєї сім’ї зараз живе там, інша частина — в Одесі. Усі ковзанки в цих містах розбомблені до руїн або пошкоджені так, що на них неможливо кататись. Я хотіла зробити щось, аби підтримати українців. Водночас ставила за мету розповісти американцям про нашу культуру. Так і зародилась ідея цього шоу», — зазначила Лоліта Єрмак.

Програму, яка тривала дві години, підготували в найкоротші терміни, адже в умовах війни часу обмаль.

«Усі світові шоу готують близько місяця — це щоденні тренування. Ми ж поставили наше всього за п'ять днів, адже дуже хотіли це зробити. Коли зібралися вперше, я дала послухати всім фігуристам повідомлення від солдата, який втратив кінцівку. Йому 24 роки, у нього тремтить голос… Після цього я сказала, що ми, фігуристи, маємо зробити це шоу якнайкраще. Нам потрібно показати нашу культуру! Кожен наш крок на ковзанці подарує промінь надії, що ця людина не одна, що життя триває», — пояснила Єрмак.

Фото: Alina Hallaq Оксана Баюл виступає на шоу. Фото: Alina Hallaq Льодове шоу Фото: Alina Hallaq Льодове шоу Фото: Alina Hallaq Українські фігуристи виступають на благодійному шоу. Фото: Alina Hallaq Оксана Баюл виступає на благодійному шоу. Фото: Alina Hallaq Оксана Баюл під час виступу Фото: Alina Hallaq Льодове шоу в США. Фото: Alina Hallaq Льодове шоу. Фото: Alina Hallaq Виступ під час льодового шоу. Фото: Alina Hallaq Льодове шоу в США.

На лід комплексу Kraken Community Iceplex вийшли кілька фігуристів, зокрема: Марія Голубцова, Кирило Бєлобров, Лоліта Єрмак, Аліна Мілевська та Михайло Медуниця. Головною окрасою шоу стала перша олімпійська чемпіонка в історії України Оксана Баюл. Вона виконала свою легендарну композицію «Лебідь», завдяки якій здобула золото Олімпіади-1994. Умовляти її не довелося. Єдиною проблемою була відсутність практики.

«Я подзвонила їй (Баюл. — LB.ua) і розповіла про шоу на підтримку українців, які втратили кінцівки. Вона сказала, що не ставала на ковзани два роки, тому це буде проблематично. Я ж попередила, що в неї є три дні на підготовку. Щоб прокатати програму, зазвичай треба тренуватися роками, а в Оксани було всього три дні, щоб пригадати й відпрацювати свою золоту олімпійську програму», — розповіла Лоліта Єрмак.

Фото: Alina Hallaq Глядачі під час льодового шоу.

Подивитися шоу українських фігуристів прийшло понад 500 людей. Танцювальні номери доповнили українськими піснями у виконанні локальних співаків. Зокрема, на пролунали композиції Володимира Івасюка й гурту «Океан Ельзи». Упродовж заходу виступали Іва й Ігор Завальні з IZIband, Олександра Баркалова, Олександр і Даніель Кантори.

Фото: Alina Hallaq Оксана Баюл підписує ковзани, які розіграли на аукціоні.

У перервах програми організатори зробили благодійний аукціон, головним лотом якого стали ковзани з автографом Оксани Баюл. Їх продали за 2,3 тисячі доларів.

«Ноги ще все пам’ятають, слава богу! Я дуже рада, що змогла долучитися до такої прекрасної ініціативи! Ми змогли відкатати яскраве шоу, метою якого була допомога нашим рідним українцям, які продовжують виборювати незалежність», — поділилася враженнями Баюл.

Фото: Alina Hallaq Українська делегація після завершення льодового шоу.

Зібрані кошти відправлять на допомогу українцям, які постраждали внаслідок російсько-української війни. Серед головних цілей організаторів — привезти в Україну американських лікарів, які поділяться з колегами досвідом у питанні реабілітації та протезування.

Про те, як виступала Оксана Баюл, читайте в інтерв’ю першої української олімпійської чемпіонки на LB.ua.