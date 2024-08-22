Промоутери підтвердили дату реваншу Усика та Ф'юрі

Компанія братів Кличків К2 Promotions оприлюднила остаточну дату бою-реваншу між українцем Олександром Усиком та британцем Тайсоном Ф'юрі.

Як повідомили промоутери на сторінці у Facebook, повторення головного поєдинку століття у суперважкій вазі відбудеться 21 грудня у Саудівській Аравії.

Цього разу на кону будуть три титули чемпіона світу - за версіями WBC, WBO та WBA. Статусу матчу за абсолюта бій позбавило вимушене рішення Олександра Усика передати титул IBF переможцеві двобою Ентоні Джошуа та Даніеля Дюбуа.

Очікується, що тріумфатори двох поєдинків зійдуться у новому протистоянні за титул абсолютного чемпіона. В разі, якщо це будуть Усик та Джошуа, їхній бій складе трилогію - дві попередніх сутички рішенням суддів виграв українець.