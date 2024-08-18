Арам Фаніян: «У бою з Родрігезом я розумів, що кожен з нас буде йти до кінця»

У розмові з LB.ua Арам розповів про перебіг поєдинку, пояснив, у чому складність боїв проти мексиканців, й окреслив плани.

3 серпня в київському Палаці спорту у бою за пояс WBO Global у першій напівсередній вазі (до 63,5 кг) український боксер Арам Фаніян (25-2, 6 КО) зустрівся з мексиканцем Хуаном Родрігезом (34-10, 29 КО). Українець домінував упродовж усього бою, лідирував за очками. В 11-му раунді лікар зупинив бій через серйозне розсічення в мексиканського боксера. Фаніян переміг технічним нокаутом і завоював чемпіонський пояс.

Араме, 15 днів тому ви перемогли мексиканця Хуана Родрігеза й стали чемпіоном WBO Global. Як оцінюєте бій?

Я вважаю, що цей поєдинок пройшов добре, адже я вперше в кар’єрі зайшов, як кажуть у боксі, у чемпіонські раунди. Ми з командою довго й наполегливо готувалися: спочатку провели табір у горах, потім повернулися до Києва Це був справді довгий тренувальний процес, який завершився логічним результатом — перемогою та завоюванням титулу.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Український боксер Арам Фаніян.

Ваша компанія опублікувала фото з бою, на якому мексиканець увесь у крові. Це була та сама мексиканська рубка?

З мого боку це в жодному разі була не рубка, адже я не той боксер, який просто йде вперед і б’ється. У мене достатньо боксерського IQ, яке я використовую в боях, тому намагався боксувати з ним на дальній дистанції. Я бився технічно, обігруючи його, шукав діри в обороні Родрігеза, щоб забирати раунд за раундом.

Ваш бій зупинив лікар через те, що суперник був у крові. Сам же Родрігез відмовився здатися. Стійкість суперника вразила?

Не можу сказати, що я вражений тим, як він тримався. Я вже звик до цього. Родрігез — уже п’ятий мексиканець у моїй кар’єрі, тому я знаю, до якого боксу готуватися. Чудово розумію, що здаватися в рингу вони точно не будуть. Напередодні бою з Родрігезом я розумів, що кожен з нас у цьому поєдинку буде йти до кінця. Дякую йому за характер і за те, що дав мені такий бій, хоч як нелегко йому було.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Арам Фаніян (ліворуч) проти мексиканця Хуана Родрігеза.

Наскільки складно впоратися з емоціями, коли домінуєте впродовж бою, але суперник продовжує стояти на ногах?

Знову ж таки, я був готовий до цього. Знав, що він дуже досвідчений і непоступливий боєць, має понад 40 боїв. Я розумів, що цей бій не стане для мене легкою прогулянкою, тому психологічно був готовий до того, що доведеться бити, бити, бити, а він може й не впасти.

Ви вдруге поспіль очолили вечір боксу в Палаці спорту. Багато українських боксерів ідуть до цього роками. Що відчували як хедлайнер великого шоу?

Ви правильно все зауважили. Багато наших боксерів дуже довго йдуть до тієї позначки, аби відбоксувати в Палаці спорту, не кажучи вже про те, щоб у тебе був головний бій шоу. Я не виняток, теж подолав серйозний шлях до моменту, коли очолив великий вечір боксу на головній спортивній арені країни. До того, як очолити шоу в Палаці спорту, як ви пам’ятаєте, я провів бій в Англії, у співголовній події великого івенту, боксував у Німеччині, Мексиці. Увесь цей шлях і привів мене до нинішньої точки.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Арам Фаніян після перемоги над Хуаном Родрігезом.

Наскільки важлива перемога над Родрігезом для розвитку вашої професійної кар’єри?

Завдяки цій перемозі я здобув пояс WBO Global — серйозний титул однієї з чотирьох провідних боксерських організацій у світі. Ставши чемпіоном за їхньою версією, я потрапляю до рейтингу 15 кращих боксерів свого дивізіону, тому наближаюся до пояса чемпіона світу. Наступна ціль моєї команди — захист цього пояса. Потім ми почнемо рух до того, щоб стати претендентом на чемпіонський титул, яким володіє американець Теофімо Лопез.

Фото: Spartabox Faniian Promotions Українець Арам Фаніян після бою проти мексиканця Хуана Родрігеза.

Чи обговорювали з командою плани наступного бою?

Ні, ще нічого не обговорювали, адже після поєдинку минуло лише 10 днів. Зараз сконцентровані на відновленні, адже, як я вже сказав, у нас була дуже важка підготовка, а потім і сам бій. Попереду відпочинок, а потім уже будемо планувати.

Рівно за тиждень після вашого бою свій поєдинок у США провів тимчасовий чемпіон світу WBC Сергій Богачук. Попри два нокдауни, він вкрай спірним рішенням суддів програв американцю Верджилу Ортізу. Наскільки справедливий цей результат?

По-перше, хочу сказати, що Сергій Богачук — великий молодець. Водночас бокс — це великий бізнес, а бокс у США — це великий бізнес у квадраті. Ортіз — місцевий боксер, а його промоутер — зірковий Оскар де ла Хоя, тому ми побачили такий результат бою. Мені дуже сподобвся настрій Сергія після бою. Йому потрібно бути на позитиві, адже він видав чудовий поєдинок, який, попри таке рішення, лише підніме його акції у профі-боксі. Я переконаний, що він своє ще візьме.

Сергій міг виграти лише нокаутом?

Так, думаю, це той варіант, який точно забезпечив би перемогу. Попри два нокдауни, які він оформив, потрібно було намагатися добити Ортіза — тоді судді точно не змогли б нічого вигадати.

Як думаєте, чи вплине ця поразка на його перспективи здобути повноцінний титул?

Негативно точно не вплине. Верджил Ортіз зовсім не лівий боксер, він серйозний проспект, якого довго і наполегливо ведуть на топові імена. Богачук отримав величезний досвід від бою з ним. Думаю, зараз українець перекриє цю поразку, а потім піде бити серйозних хлопців. Дай боже, Сергій невдовзі привезе повноцінний пояс чемпіона світу до України.