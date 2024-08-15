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"Кривбас" вибув з кваліфікації Ліги Європи

Клуб продовжить сезон у відборі Ліги конференцій УЄФА.

"Кривбас" вибув з кваліфікації Ліги Європи
"Кривбас" вдруге поступився чеській "Вікторії"
Фото: ФК "Кривбас"

Сьогодні, 15 серпня, “Кривбас” провів другий матч у кваліфікації Ліги Європи 2024/25  з футболу.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Український клуб поступився на виїзді чеській "Вікторії" з рахунком 0:1 і завершив виступи в кваліфікації Ліги Європи.

У першому матчі з "Вікторією" команда Юрія Вернидуба вела в рахунку, але двічі пропустила в другому таймі і закінчила гру з рахунком 1:2.

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Отже, "Кривбас" продовжить євросезон у кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти сьомої команди чемпіонату Іспанії "Бетіса". Матчі цієї стадії відбудуться 22 та 29 серпня.

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