"Кривбас" вибув з кваліфікації Ліги Європи

Сьогодні, 15 серпня, “Кривбас” провів другий матч у кваліфікації Ліги Європи 2024/25 з футболу.

Про це повідомляє “Суспільне Спорт”.

Український клуб поступився на виїзді чеській "Вікторії" з рахунком 0:1 і завершив виступи в кваліфікації Ліги Європи.

У першому матчі з "Вікторією" команда Юрія Вернидуба вела в рахунку, але двічі пропустила в другому таймі і закінчила гру з рахунком 1:2.

Отже, "Кривбас" продовжить євросезон у кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти сьомої команди чемпіонату Іспанії "Бетіса". Матчі цієї стадії відбудуться 22 та 29 серпня.