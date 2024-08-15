Сьогодні відбудеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи "Вікторія" - "Кривбас"

Сьогодні, 15 серпня, о 20:00 за київським часом розпочнеться матч-відповідь 3-го раунду кваліфікації Ліги Європи - чеська "Вікторія" гратиме з "Кривбасом" (Кривий Ріг).

Гра відбудеться в місті Пльзень на "Дусан Арені".

Поєдинок розсудить румунська бригада арбітрів на чолі з Гораціу Фешніком. На лініях йому допомагатимуть Валентін Аврам та Александру Серей, а суддею на VAR відпрацює Каталін Попа.

Переможець протистояння потрапить у Q4 Ліги Європи, де зустрінеться із шотландською командою "Хартс". Якщо "Кривбас" програє, то перейде в 4-й раунд кваліфікації Ліги конференцій, де зіграє проти іспанського "Бетісу".

Перша гра завершилась мінімальною перемогою чехів - 2:1. До цього раніше команди раніше ніколи не зустрічалися між собою. Більше того, криворізький клуб ще не грав проти команд із Чехії. "Вікторія" ж лише двічі грала проти українських клубів - на її рахунку перемога та нічия у матчах проти "Шахтаря".

Що ж до цього матчу, то експерти Favbet вважають фаворитом "Вікторію". На перемогу чеської команди пропонується коефіцієнт 1,36, на перемогу криворіжців - 9,6. Імовірність нічиєї в основний час оцінюють у 5,20.