Ліпавський: Україна може захищатися навіть на території агресора

За словами глави чеського МЗС, це дозволяється міжнародним правом.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може захищатися на території агресора, адже це дозволяється міжнародним правом.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території агресора. Агресія Росії проти України з 2014 року знищила життя мільйонів людей", – зазначив він.

Також Ліпавський наголосив, що справедливий мир передбачає повернення всіх армій до міжнародно визнаних кордонів.

International law allows Ukraine to defend itself even on the aggressor's territory. Russia's aggression against Ukraine since 2014 has destroyed lives of millions of people. If we seek a just peace, the solution is for all armies to return to internationally recognized borders. — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 13, 2024