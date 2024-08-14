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Ліпавський: Україна може захищатися навіть на території агресора

За словами глави чеського МЗС, це дозволяється міжнародним правом.

Ліпавський: Україна може захищатися навіть на території агресора
Ян Ліпавський
Фото: ЕРА/UPG

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може захищатися на території агресора, адже це дозволяється міжнародним правом.

Про це він написав у соцмережі Х.

"Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території агресора. Агресія Росії проти України з 2014 року знищила життя мільйонів людей", – зазначив він.

Також Ліпавський наголосив, що справедливий мир передбачає повернення  всіх армій до міжнародно визнаних кордонів. 

  • Станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ.
  • 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області, а вже за декілька днів проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
  • У Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запроваджили режим контртерористичної операції.
  • На думку Байдена, раптове вторгнення України в Росію “створює справжню дилему” для російського президента Володимира Путіна.
  • Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але в ЄС наголошували, що Україна має право на захист.
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