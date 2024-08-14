Ліпавський: Україна може захищатися навіть на території агресора

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський заявив, що Україна може захищатися на території агресора, адже це дозволяється міжнародним правом.
Про це він написав у соцмережі Х.
"Міжнародне право дозволяє Україні захищатися навіть на території агресора. Агресія Росії проти України з 2014 року знищила життя мільйонів людей", – зазначив він.
Також Ліпавський наголосив, що справедливий мир передбачає повернення всіх армій до міжнародно визнаних кордонів.
International law allows Ukraine to defend itself even on the aggressor's territory. Russia's aggression against Ukraine since 2014 has destroyed lives of millions of people. If we seek a just peace, the solution is for all armies to return to internationally recognized borders.— Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 13, 2024
- Станом на 13 серпня під контролем України перебувають 74 населені пункти Курської області РФ.
- 6 серпня Росія заговорила про прорив кордону в Курській області, а вже за декілька днів проєкт Deep State повідомив, що РФ в перший день боїв у Курській області втратила контроль над декількома селами. Тоді ж Президент Зеленський відзначив результативне поповнення обмінного фонду полоненими росіянами.
- У Курській, Брянській та Бєлгородській областях РФ запроваджили режим контртерористичної операції.
- На думку Байдена, раптове вторгнення України в Росію “створює справжню дилему” для російського президента Володимира Путіна.
- Українські союзники обережні в своїх оцінках подій, але в ЄС наголошували, що Україна має право на захист.