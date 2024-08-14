У Литві розслідують 50 справ про порушення санкцій щодо РФ та Білорусі

Прокуратура Литви відкрила понад 50 справ щодо імовірних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.
Про це пише LRT.
Одну справу про контрабанду зброї вже передано до суду.
"Наразі є понад 50 досудових розслідувань. Я знаю, що в кількох справах були відхилені рішення. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань", прокоментувала генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене.
За даними прокуратури, справи стосуються "різних організацій".
Тим часом Служба з розслідування фінансових злочинів (FNTT) повідомила про підозри сімом особам і чотирьом компаніям у порушенні чинних міжнародних санкцій і контрабанді товарів майже на 2 мільйони євро до Росії.
- Крім того литовська митниця оштрафувала компанію-експортера автомобілів на 13,6 мільйона євро за порушення санкцій. Пізніше стало відомо, що йдеться про компанію "Biovarda", розташовану у Вільнюсі.
- 22 липня Рада Євросоюзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи проти Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.
- Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів,. У переліку - обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.