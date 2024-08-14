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У Литві розслідують 50 справ про порушення санкцій щодо РФ та Білорусі

Одну справу про контрабанду зброї вже передано до суду.

У Литві розслідують 50 справ про порушення санкцій щодо РФ та Білорусі
Прапор Литви
Фото: EPA/UPG

Прокуратура Литви відкрила понад 50 справ щодо імовірних порушень міжнародних санкцій проти Росії та Білорусі.

Про це пише LRT

Одну справу про контрабанду зброї вже передано до суду.

"Наразі є понад 50 досудових розслідувань. Я знаю, що в кількох справах були відхилені рішення. Процес триває, у нас достатньо досудових розслідувань", прокоментувала генеральна прокурорка країни Ніда Грунскене. 

За даними прокуратури, справи стосуються "різних організацій".

Тим часом Служба з розслідування фінансових злочинів (FNTT) повідомила про підозри сімом особам і чотирьом компаніям у порушенні чинних міжнародних санкцій і контрабанді товарів майже на 2 мільйони євро до Росії.

  • Крім того литовська митниця оштрафувала компанію-експортера автомобілів на 13,6 мільйона євро за порушення санкцій. Пізніше стало відомо, що йдеться про компанію "Biovarda", розташовану у Вільнюсі.
  • 22 липня Рада Євросоюзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи проти Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.
  • Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів,. У переліку - обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
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