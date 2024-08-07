У Литві на €13 млн оштрафували компанію за невиконання санкцій щодо РФ

Литовська митниця склала протокол на компанію-експортера автомобілів за невиконання накладених на Росію санкцій. Сума штрафу склала понад 13 мільйонів євро.

Про це йдеться у повідомленні литовської митниці.

Компанія, що зареєстрована в Литві, була оштрафована на 13,6 млн євро. Також вилучили та конфіскували шість напівпричепів.

Зазначається, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.

Після того, як литовська митниця почала застосовувати більш суворі заходи перевірки, такі санкції вже не вперше застосовуються до компаній за порушення Закону про міжнародні санкції.