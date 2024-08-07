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У Литві на €13 млн оштрафували компанію за невиконання санкцій щодо РФ

Компанія займається експортом автомобілів.

У Литві на €13 млн оштрафували компанію за невиконання санкцій щодо РФ
Митний департамент Литви
Фото: Литовська митниця

Литовська митниця склала протокол на компанію-експортера автомобілів за невиконання накладених на Росію санкцій. Сума штрафу склала понад 13 мільйонів євро.

Про це йдеться у повідомленні литовської митниці.

Компанія, що зареєстрована в Литві, була оштрафована на 13,6 млн євро. Також вилучили та конфіскували шість напівпричепів.

Зазначається, що компанія не дотримувалася міжнародних санкцій під час угод із фірмами з Казахстану, Білорусі та Туреччини, що призвело до затримання транспортних засобів і розцінювання цього як порушення санкцій.

Після того, як литовська митниця почала застосовувати більш суворі заходи перевірки, такі санкції вже не вперше застосовуються до компаній за порушення Закону про міжнародні санкції.

  • Навесні литовська митниця оштрафувала одну із компаній країни на майже 300 000 євро за придбання товарів у підсанкційних російських підприємств. На компанію було складено протокол про порушення міжнародних санкцій.
  • 22 липня Рада Євросоюзу продовжила ще на пів року обмежувальні заходи проти Росії щодо дестабілізації ситуації в Україні.
  • Наразі санкції складаються з широкого спектру секторальних заходів,. У переліку - обмеження на торгівлю, фінанси, технології і товари подвійного призначення, промисловість, транспорт та предмети розкоші.
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