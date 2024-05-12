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​Компанію Литви оштрафували на понад 300 тисяч євро за співпрацю із підприємствами РФ

Протокол склали за порушення міжнародних санкцій.

​Компанію Литви оштрафували на понад 300 тисяч євро за співпрацю із підприємствами РФ
Фото: rada.gov.ua

Литовська митниця оштрафувала одну із компаній країни на майже 300 000 євро за придбання товарів у підсанкційних російських підприємств. На компанію було складено протокол про порушення міжнародних санкцій.

Про це пише Delfi.

За повідомленням литовської митниці, відповідно до положень закону про міжнародні санкції, подібний захід застосовано вперше. Зареєстрована в Литві компанія уклала угоду, тобто придбала та імпортувала товари російських компаній "Нижньокамськтехвуглець" та "Нижньокамськнафтохім", щодо яких, згідно з положеннями регламенту Ради Європи, застосовуються санкції. 

Нижньокамськтехвуглець" - одне з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю. 

"Нижньокамськнафтохім" – одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків. 

Проте назву оштрафованої литовської компанії не оприлюднили.

  • Нещодавно The Guardian писав, що проєкт 14-го пакету санкції Європейського союзу проти Росії пропонує ввести обмеження на товари та послуги, пов’язані з російським зрідженим (скрапленим) природним газом.
  • Перед тим Politico написало, що Європейська комісія готова невдовзі оприлюднити пропозицію про заборону перепродажу московського скрапленого газу в портах ЄС. Комісія також звернеться з проханням ввести обмеження на три майбутні російські проєкти з видобутку СПГ. 
  • У квітні США посилили експортні обмеження проти компаній Росії та Китаю і внесли їх у санкційний перелік.  До "чорного списку" США потрапили шість компаній Китаю, три російські і дві компанії ОАЕ. 
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