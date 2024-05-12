​Компанію Литви оштрафували на понад 300 тисяч євро за співпрацю із підприємствами РФ

Литовська митниця оштрафувала одну із компаній країни на майже 300 000 євро за придбання товарів у підсанкційних російських підприємств. На компанію було складено протокол про порушення міжнародних санкцій.

Про це пише Delfi.

За повідомленням литовської митниці, відповідно до положень закону про міжнародні санкції, подібний захід застосовано вперше. Зареєстрована в Литві компанія уклала угоду, тобто придбала та імпортувала товари російських компаній "Нижньокамськтехвуглець" та "Нижньокамськнафтохім", щодо яких, згідно з положеннями регламенту Ради Європи, застосовуються санкції.

Нижньокамськтехвуглець" - одне з найбільших російських підприємств з виробництва технічного вуглецю.

"Нижньокамськнафтохім" – одне з найбільших підприємств із виробництва синтетичних каучуків та пластиків.

Проте назву оштрафованої литовської компанії не оприлюднили.