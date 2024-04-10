США посилили експортні санкції проти компаній РФ і Китаю

США посилили експортні обмеження проти компаній Росії та Китаю і внесли їх у санкційний перелік.

Про це в офіційних документах уряду США.

До "чорного списку" США потрапили 6 компаній Китаю, 3 російські і дві компанії ОАЕ. Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Отже під санкції потрапили:

Китай

Beijing Anwise Technology Co., Ltd.;

Jiangxi Xintuo Enterprise Co., Ltd.;

LINKZOL (Beijing) Technology Co., Ltd.;

Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd.;

SITONHOLY (Tianjin) Co., Ltd.;

Xi’an Like Innovative Information Technology Co., Ltd.

Росія

НВП АТ "Аеросила";

ТОВ "Дельта-Аеро";

АТ "ОДК-Стар".

Об'єднані Арабські Емірати

ТОВ "Халадж Трейдинг";

Махді Халадж Аміргоссейні

Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США.

Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку двох фізичних осіб та 18 юридичних осіб, які працюють у сфері фінансових послуг і технологічному секторі РФ та допомагають країні-агресору ухилятися від санкцій.