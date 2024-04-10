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США посилили експортні санкції проти компаній РФ і Китаю

Обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. 

США посилили експортні санкції проти компаній РФ і Китаю
Фото: Наша Нива

США посилили експортні обмеження проти компаній Росії та Китаю і внесли їх у санкційний перелік.

Про це в офіційних документах уряду США. 

До "чорного списку" США потрапили 6 компаній Китаю, 3 російські і дві компанії ОАЕ. Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.

Отже під санкції потрапили:

Китай

  •  Beijing Anwise Technology Co., Ltd.;
  •  Jiangxi Xintuo Enterprise Co., Ltd.;
  •  LINKZOL (Beijing) Technology Co., Ltd.;
  •  Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd.;
  •  SITONHOLY (Tianjin) Co., Ltd.; 
  •  Xi’an Like Innovative Information Technology Co., Ltd.

Росія

  • НВП АТ "Аеросила";
  • ТОВ "Дельта-Аеро"; 
  • АТ "ОДК-Стар".

Об'єднані Арабські Емірати

  •  ТОВ "Халадж Трейдинг"; 
  •  Махді Халадж Аміргоссейні

Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США. 

Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку двох фізичних осіб та 18 юридичних осіб, які працюють у сфері фінансових послуг і технологічному секторі РФ та допомагають країні-агресору ухилятися від санкцій.

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