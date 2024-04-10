США посилили експортні санкції проти компаній РФ і Китаю

США посилили експортні обмеження проти компаній Росії та Китаю і внесли їх у санкційний перелік.
Про це в офіційних документах уряду США.
До "чорного списку" США потрапили 6 компаній Китаю, 3 російські і дві компанії ОАЕ. Бюро з питань промисловості та безпеки Мінторгу США зараховує ці компанії до організацій, що діють всупереч інтересам національної безпеки або зовнішньої політики Сполучених Штатів.
Отже під санкції потрапили:
Китай
- Beijing Anwise Technology Co., Ltd.;
- Jiangxi Xintuo Enterprise Co., Ltd.;
- LINKZOL (Beijing) Technology Co., Ltd.;
- Shenzhen Jiasibo Technology Co., Ltd.;
- SITONHOLY (Tianjin) Co., Ltd.;
- Xi’an Like Innovative Information Technology Co., Ltd.
Росія
- НВП АТ "Аеросила";
- ТОВ "Дельта-Аеро";
- АТ "ОДК-Стар".
Об'єднані Арабські Емірати
- ТОВ "Халадж Трейдинг";
- Махді Халадж Аміргоссейні
Зазначається, що обмеження вирішило запровадити Міністерство торгівлі США.
Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку двох фізичних осіб та 18 юридичних осіб, які працюють у сфері фінансових послуг і технологічному секторі РФ та допомагають країні-агресору ухилятися від санкцій.