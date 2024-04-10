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У Польщі прикордонники завадили прориву понад 200 нелегалів із Білорусі

Нелегали поводилися агресивно, закидали гілками та камінням патрулі.

У Польщі прикордонники завадили прориву понад 200 нелегалів із Білорусі
Спроба прориву білоруськими нелегалами польського кордону
Фото: Скріншот відео Прикордонної служби Польщі

Польські прикордонники відбили спробу нелегального перетину кордону групою з понад 220 нелегалів із Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

"Була спроба силового перетину державного кордону через прикордонну річку Пшевлоку. Група з понад 220 іноземців таким чином намагалася нелегально потрапити до Польщі", – зазначили у польському відомстві.

Зазначається, що іноземці були дуже агресивні – закидали гілками дерев та камінням патрулі Прикордонної варти та польського війська, намагаючись звільнити собі шлях до Західної Європи. 

Прикордонники не пропустили нелегалів, і ті відступили вглиб Білорусі.

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