У Польщі прикордонники завадили прориву понад 200 нелегалів із Білорусі

Польські прикордонники відбили спробу нелегального перетину кордону групою з понад 220 нелегалів із Білорусі.

Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.

"Була спроба силового перетину державного кордону через прикордонну річку Пшевлоку. Група з понад 220 іноземців таким чином намагалася нелегально потрапити до Польщі", – зазначили у польському відомстві.

Зазначається, що іноземці були дуже агресивні – закидали гілками дерев та камінням патрулі Прикордонної варти та польського війська, намагаючись звільнити собі шлях до Західної Європи.

Прикордонники не пропустили нелегалів, і ті відступили вглиб Білорусі.