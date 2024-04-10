У Польщі прикордонники завадили прориву понад 200 нелегалів із Білорусі

Польські прикордонники відбили спробу нелегального перетину кордону групою з понад 220 нелегалів із Білорусі.
Про це йдеться у повідомленні Прикордонної служби Польщі.
"Була спроба силового перетину державного кордону через прикордонну річку Пшевлоку. Група з понад 220 іноземців таким чином намагалася нелегально потрапити до Польщі", – зазначили у польському відомстві.
Зазначається, що іноземці були дуже агресивні – закидали гілками дерев та камінням патрулі Прикордонної варти та польського війська, намагаючись звільнити собі шлях до Західної Європи.
Прикордонники не пропустили нелегалів, і ті відступили вглиб Білорусі.
- У березні польські прикордонники з Підляського відділу повідомили, що запобігли рекордній за рік кількості спроб незаконно потрапити до країни ЄС – за добу їх нарахували 133.
- Тим часом Латвія знову запровадила посилений режим охорони кордону з Білоруссю. Він діятиме з 13 березня по 12 вересня цього року.