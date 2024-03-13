​Латвія знову посилює охорону кордону з Білоруссю

Латвія знову запровадила посилений режим охорони кордону з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.
Він діятиме з 13 березня по 12 вересня цього року.
12 березня латвійський уряд ухвалив рішення запровадити режим посиленої охорони в Лудзенському, Краславському і Аугшдаугавському краях, у Каунатській волості Резекненського краю і Даугавпілсі. Це сталося через зростання кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.
Попри те, що держкордон охороняє Державна прикордонна охорона, та через збільшення кількості інцидентів їй допомагатимуть Державна поліція і Національні збройні сили.
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