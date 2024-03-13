​Латвія знову посилює охорону кордону з Білоруссю

Латвія знову запровадила посилений режим охорони кордону з Білоруссю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Delfi.

Він діятиме з 13 березня по 12 вересня цього року.

12 березня латвійський уряд ухвалив рішення запровадити режим посиленої охорони в Лудзенському, Краславському і Аугшдаугавському краях, у Каунатській волості Резекненського краю і Даугавпілсі. Це сталося через зростання кількості спроб незаконного перетину латвійсько-білоруського кордону.

Попри те, що держкордон охороняє Державна прикордонна охорона, та через збільшення кількості інцидентів їй допомагатимуть Державна поліція і Національні збройні сили.

Торік Латвія закрила один із двох пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю