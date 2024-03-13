У Росії раптово помер віце-президент "Лукойла"

У Росії на 54 році життя помер віце-президент ПАТнафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус.
Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.
Зазначається, що його трудова біографія "пов'язана виключно з ПАТ „Лукойл“". Робертус працював у компанії 30 років.
Причини смерті не повідомляють.
"Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.
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