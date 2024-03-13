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У Росії раптово помер віце-президент "Лукойла"

Причини смерті не повідомляють.

У Росії раптово помер віце-президент "Лукойла"
Фото: EPA/UPG

У Росії на 54 році життя помер віце-президент ПАТнафтової компанії "Лукойл" Віталій Робертус.

Про це повідомляють росЗМІ з посиланням на пресслужбу компанії.

Зазначається,  що його трудова біографія "пов'язана виключно з ПАТ „Лукойл“". Робертус працював у компанії 30 років.

Причини смерті не повідомляють.

"Лукойл" перебуває під секторальними санкціями США з січня 2022 року.

  • У вересні 2022 року в Москві загинув голова ради директорів "Лукойлу" Равіль Маганов. Він випав із вікна. 
  • У липні 2022-го  помер гендиректор логістичної компанії "Астра-Шиппінг", яка спеціалізується на підрядах "Газпрому". Повідомлялося, що чоловік вчинив самогубство.
  • Це була вже четверта смерть топменеджера, безпосередньо пов'язаного з Газпромом. У січні в Ленінградській області знайшли мертвим топменеджера "Газпром інвесту" Леоніда Шульмана, у лютому - заступника директора Єдиного розрахункового центру Газпрому з корпоративної безпеки Олександра Тюлякова. Офіційні версії причин загибелі в обох випадках - також самогубство.
  • У квітні в Москві знайшли мертвими колишнього віцепрезидента Газпромбанку Владислава Аваєва, його дружину та дочку. За версією слідства, Аваєв застрелив своїх близьких, а потім наклав на себе руки.
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