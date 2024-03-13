Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо безпекової угоди

Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її ключові елементи.

На виконання Спільної декларації G7 Україна провела черговий раунд переговорів із Фінляндією щодо укладення двосторонньої безпекової угоди.

Про це повідомляє Офіс президента.

Українську офіційну делегацію очолює керівник Офісу президента Андрій Єрмак. Сьогоднішній раунд переговорів провів його заступник Ігор Жовква. До складу делегації увійшли представники Міністерства закордонних справ, Міністерства оборони та Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України тощо.

Фінська сторона була представлена делегацією урядовців на чолі з представниками Міністерства закордонних справ.

"Було продовжено роботу над проєктом угоди та окреслено її межі й ключові елементи, узгоджено графік подальших переговорів", - йдеться в повідомленні.

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