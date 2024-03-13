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Європарламент підтримав перший у світі законопроєкт з обмеженнями для штучного інтелекту

Компанії стурбовані тим, що закон “заходить занадто далеко”, а цифрові спостерігачі кажуть, що документ має обмеження.

Європарламент підтримав перший у світі законопроєкт з обмеженнями для штучного інтелекту
Фото: Державний університет телекомунікацій

Європарламент сьогодні схвалив закопроєкт про штучний інтелект, який вводить у ЄС найкомплексніші обмеження щодо ШІ у світі.

Про це пише Bloomberg.

Законопроєкт стане законом після того, як його підпишуть країни-члени, що зазвичай є формальністю, і після його публікації в Офіційному журналі ЄС.

Знаковий набір правил, за відсутності будь-якого законодавчих норм у США, може задати тон управлінню штучним інтелектом у західному світі. Водночас компанії стурбовані тим, що закон “заходить занадто далеко”, а цифрові спостерігачі кажуть, що документ має обмеження.

“Європа зараз є світовим установником стандартів у надійному штучному інтелекті”, − сказав єврокомісар з питань внутрішнього ринку Тьєррі Бретон.

Нове законодавство покликане усунути занепокоєння щодо упередженості, конфіденційності та інших ризиків, пов’язаних із технологією, що швидко розвивається. Законодавство заборонить використання штучного інтелекту для виявлення емоцій на робочих місцях і в школах, а також обмежить його використання в критичних ситуаціях, таких як сортування заявок на роботу. 

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Він також накладе перші обмеження на генеративні інструменти ШІ, які привернули увагу світу минулого року завдяки популярності ChatGPT.

Під час перемовин щодо законопроєкту уряди Франції та Німеччини виступили проти деяких із найсуворіших ідей щодо регулювання генеративного штучного інтелекту, стверджуючи, що правила зашкодять європейським стартапам, таким як французький Mistral AI та німецький Aleph Alpha GmbH. Групи громадянського суспільства, зокрема Corporate Europe Observatory (CEO), висловили занепокоєння щодо впливу великих технологічних та європейських компаній на формування остаточного тексту закону.

Американські та європейські компанії також висловили занепокоєння, що закон обмежить конкурентоспроможність блоку. “З обмеженою індустрією цифрових технологій і відносно низькими інвестиціями в порівнянні з галузевими гігантами, такими як Сполучені Штати та Китай, амбіції ЄС щодо технологічного суверенітету та лідерства в області штучного інтелекту стикаються зі значними перешкодами”, − написала Ралука Чернатоні, науковий співробітник аналітичного центру Carnegie Europe.

Законодавці під час дебатів напередодні голосування визнали, що попереду ще значна робота. ЄС перебуває у процесі створення свого офісу AI, незалежного органу в рамках Європейської комісії. На практиці офіс буде ключовим органом, який матиме можливість вимагати інформацію від компаній, що розробляють генеративний ШІ, і, можливо, забороняти їх роботу у блоці.

  • Під час Мюнхенської конференції безпеки 20 технологічних гігантів підписали угоду про спільну роботу, щоб запобігти втручанню фейків штучного інтелекту у демократичні вибори, що цього року відбуваються в усьому світі. Йдеться, зокрема, про Adobe, Google, Meta, Microsoft, OpenAI й TikTok.
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