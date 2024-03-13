Німеччина вирішила приєднатися до доставки з повітря гумдопомоги у смугу Гази

Німеччина скидатиме гуманітарну допомогу над смугою Гази, повідомляє DW. Відповідне розпорядження підписав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.

Тепер бундесвер разом з іншими країнами братиме участь у повітряному перекиданні гумдопомоги у смугу Гази, ініційованій Йорданією.

В операції можуть бути використані транспортні літаки C130 бундесверу дислоковані у Франції. Перша гумдопомога очікується наприкінці тижня.