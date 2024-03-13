Німеччина вирішила приєднатися до доставки з повітря гумдопомоги у смугу Гази

Німеччина скидатиме гуманітарну допомогу над смугою Гази, повідомляє DW. Відповідне розпорядження підписав міністр оборони ФРН Борис Пісторіус.
Тепер бундесвер разом з іншими країнами братиме участь у повітряному перекиданні гумдопомоги у смугу Гази, ініційованій Йорданією.
В операції можуть бути використані транспортні літаки C130 бундесверу дислоковані у Франції. Перша гумдопомога очікується наприкінці тижня.
- Минулого тижня стало відомо, що Євросоюз разом зі Сполученими Штатами та Об’єднаними Арабськими Еміратами запустять морський коридор для постачання гуманітарної допомоги палестинцям у смугу Гази.
- Раніше військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії скинули у Газі гуманітарну допомогу, яка містила понад 38 тисяч порцій їжі.