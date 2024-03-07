Нідерланди та Йорданія погодилися скинути продовольчі посилки над Газою

Нідерланди та Йорданія найближчим часом скинуть продовольчі посилки над Газою.

Про це повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у мережі Х.

“У Газі брак усього, загрожує голод. Ось чому найближчими днями Нідерланди та Йорданія скидатимуть продовольчі посилки вздовж берегової лінії. Водночас наземна допомога має надходити до Гази швидше, краще та у більших обсягах. Я також на цьому наполягала в Ізраїлі”, – зазначила вона.

Військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії в суботу, 2 березня, здійснили десантування гуманітарної допомоги в Газу, яка містила понад 38 тисяч порцій їжі.