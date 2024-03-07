Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Байден і Трамп – тріумфатори "супервівторка"
Легітимний без виборів
Легітимний без виборів
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
Аутоімунна хвороба прокуратури. Чому держава атакує державний же ПриватБанк
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
У самопроголошеному Придністров’ї ФСБ вербує українців, які незаконно перетнули кордон, – Центр нацспротиву
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Чехія та Словаччина не проводитимуть спільні засідання урядів через Лаврова (оновлено)
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
Мінкульт призначив голову Наглядової ради УКФ
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
«Котов» на дні. ЧФ мусить замкнутися на базах або втрачатиме по кораблю на місяць
ГоловнаСвіт

Нідерланди та Йорданія погодилися скинути продовольчі посилки над Газою

Нідерланди наполягали на пришвидшенні наземної дороги.

Нідерланди та Йорданія погодилися скинути продовольчі посилки над Газою
Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Нідерланди та Йорданія найближчим часом скинуть продовольчі посилки над Газою.

Про це повідомила глава МЗС Нідерландів Ганке Брюїнс Слот у мережі Х.

“У Газі брак усього, загрожує голод. Ось чому найближчими днями Нідерланди та Йорданія скидатимуть продовольчі посилки вздовж берегової лінії. Водночас наземна допомога має надходити до Гази швидше, краще та у більших обсягах. Я також на цьому наполягала в Ізраїлі”, – зазначила вона.

Військово-повітряні сили США у співпраці з Королівськими ВПС Йорданії в суботу, 2 березня, здійснили десантування гуманітарної допомоги в Газу, яка містила понад 38 тисяч порцій їжі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies