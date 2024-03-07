​Литва позбавила громадянства російську балерину, що підтримувала вторгнення РФ в Україну

Також без литовського громадянства залишився російський бізнесмен, який виявився колишнім співробітником КДБ.

Президент Литви Ґітанас Науседа позбавив литовського громадянства російську балерину Ілзе Лієпу, і бізнесмена Юрія Кудімова, що був співробітником КДБ СРСР, передає LRT.

Комісія з питань громадянства внесла пропозиції президентові у лютому.

Ініціатива виникла після того, як Лієпа, яка має литовське та російське громадянство, в інтерв'ю російським ЗМІ засудила поведінку країн Балтії і висловила підтримку дій диктатора Володимира Путіна в Україні.

Департамент державної безпеки з'ясував, що Кудімов отримав литовське громадянство, приховавши інформацію про свою біографію: він надав недостовірні відомості про навчальні заклади, які закінчив, та місце роботи, а також не повідомив, що був співробітником розвідки КДБ Радянського Союзу. Таке минуле, на думку департаменту, може загрожувати інтересам безпеки Литви.