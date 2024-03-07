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Сенегал розпустив уряд і оголосив нову дату президентських виборів

Конституційна рада оголосила, що перенесення виборів очільником країни Маком Саллом у лютому є недійсним.

Сенегал розпустив уряд і оголосив нову дату президентських виборів
Протести про перенесення виборів у Сенегалі. Дакар, лютий 2024 року
Фото: EPA/UPG

Уряд Сенегалу повідомив вчора, що відкладені президентські вибори відбудуться 24 березня, пише Німецька хвиля.

На початку лютого президент Макі Салл оголосив, що вибори, призначені на 25 лютого, відбудуться у грудні. Це викликало обурення в країні, яку багато спостерігачів вважають стабільною демократією в Африці.

Конституційна рада Сенегалу оголосила відкладення виборів Саллом недійсним і заявила, що призначення дати голосування після закінчення терміну його повноважень 2 квітня буде неконституційним.

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Окрім того, вчора Салл розпустив уряд Сенегалу, замінивши прем’єр-міністра Амаду Ба міністром внутрішніх справ Сідікі Кабою. Салл обрав Ба своїм наступником на посаді очільника країни. Кадрова перестановка дозволить Ба зосередитися на своїй передвиборчій кампанії, заявив президент.

  • Після голосування депутатів за перенесення виборів президента у Сенегалі спалахнули протести. Поліція штурмувала парламент і затримала кількох опозиційних законодавців.
  • Влада заблокувала у країні мобільний інтернет та заборонила демонстрації. Під час заворушень у країні вбили трьох людей.
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