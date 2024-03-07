Сенегал розпустив уряд і оголосив нову дату президентських виборів

Конституційна рада оголосила, що перенесення виборів очільником країни Маком Саллом у лютому є недійсним.

Протести про перенесення виборів у Сенегалі. Дакар, лютий 2024 року

Уряд Сенегалу повідомив вчора, що відкладені президентські вибори відбудуться 24 березня, пише Німецька хвиля.

На початку лютого президент Макі Салл оголосив, що вибори, призначені на 25 лютого, відбудуться у грудні. Це викликало обурення в країні, яку багато спостерігачів вважають стабільною демократією в Африці.

Конституційна рада Сенегалу оголосила відкладення виборів Саллом недійсним і заявила, що призначення дати голосування після закінчення терміну його повноважень 2 квітня буде неконституційним.

Окрім того, вчора Салл розпустив уряд Сенегалу, замінивши прем’єр-міністра Амаду Ба міністром внутрішніх справ Сідікі Кабою. Салл обрав Ба своїм наступником на посаді очільника країни. Кадрова перестановка дозволить Ба зосередитися на своїй передвиборчій кампанії, заявив президент.