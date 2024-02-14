У Сенегалі заблокували мобільний інтернет та заборонили мирну демонстрацію

З початку протестів у країні вбили трьох людей.

Влада Сенегалу заблокувала у країні мобільний інтернет та заборонила демонстрацію проти перенесення президентських виборів з 25 лютого на 15 грудня, пише Німецька хвиля.

У країні з початку лютого, коли парламент підтримав ініційовану президентом Макі Саллом зміну дати виборів, тривають протести. З початку заворушень у країні вбили трьох людей.

Група Aar Sunu Election (Захистімо наші вибори), яка включає близько 40 громадських, релігійних і професійних груп, закликала вчора до мирного мітингу в Дакарі. Влада провести його не дозволила, заявивши, що зібрання “серйозно заважатиме” руху транспорту у столиці.

Окрім того, влада, вдруге у лютому, призупинила доступ до мобільного інтернету. Міністерство зв’язку пояснило блокування “поширенням в соціальних мережах підривних повідомлень ненависті, які вже спровокували насильницькі демонстрації”.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що “напружена ситуація після перенесення президентських виборів викликає глибоке занепокоєння”. “Ми закликаємо владу підтримувати демократію та поважати права людини та просимо всіх учасників утримуватися від насильства”, − зазначили правозахисники.

Міністерство закордонних справ Франції (Сенегал – колишня французька колонія, - ред.) закликало Сенегал якнайшвидше провести нові президентські вибори та “застосовувати співрозмірну силу для боротьби з протестами”.

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