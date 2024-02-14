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У Сенегалі заблокували мобільний інтернет та заборонили мирну демонстрацію

З початку протестів у країні вбили трьох людей.

У Сенегалі заблокували мобільний інтернет та заборонили мирну демонстрацію
Заворушення у Сенегалі, 9 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Влада Сенегалу заблокувала у країні мобільний інтернет та заборонила демонстрацію проти перенесення президентських виборів з 25 лютого на 15 грудня, пише Німецька хвиля.

У країні з початку лютого, коли парламент підтримав ініційовану президентом Макі Саллом зміну дати виборів, тривають протести. З початку заворушень у країні вбили трьох людей. 

Група Aar Sunu Election (Захистімо наші вибори), яка включає близько 40 громадських, релігійних і професійних груп, закликала вчора до мирного мітингу в Дакарі. Влада провести його не дозволила, заявивши, що зібрання “серйозно заважатиме” руху транспорту у столиці.

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Окрім того, влада, вдруге у лютому, призупинила доступ до мобільного інтернету. Міністерство зв’язку пояснило блокування “поширенням в соціальних мережах підривних повідомлень ненависті, які вже спровокували насильницькі демонстрації”.

В Управлінні Верховного комісара ООН з прав людини заявили, що “напружена ситуація після перенесення президентських виборів викликає глибоке занепокоєння”. “Ми закликаємо владу підтримувати демократію та поважати права людини та просимо всіх учасників утримуватися від насильства”, − зазначили правозахисники.

Міністерство закордонних справ Франції (Сенегал – колишня французька колонія, - ред.) закликало Сенегал якнайшвидше провести нові президентські вибори та “застосовувати співрозмірну силу для боротьби з протестами”.

Що було раніше

  • Опозиція заявляє про “інституційний переворот” та звинувачує президента Салла у спробі неконституційно продовжити свій другий термін повноважень, який має закінчитися у квітні.
  • Сам Салл неодноразово заявляв, що він не має наміру переобиратися. Найімовірніше він хоче зробити своїм наступником прем'єр-міністра Амаду Ба. Опоненти припускають, що Салл хоче гарантувати перемогу Ба, відклавши вибори до більш слушного моменту, навіть до 2025 року.
  • Сенегал довгий час вважався однією з найстабільніших і найдемократичніших країн Західної Африки.
  • Перед голосування за перенесення президентських виборів поліція штурмувала парламент і затримала кількох опозиційних законодавців. Заворушення відбулися у всіх регіонах західноафриканської країни, а також у Дакарі. Протестувальники палили шини та кидали каміння, правоохоронці у відповідь застосувувала проти них сльозогінний газ, світлошумові гранати та гумові кулі. 
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