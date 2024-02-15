Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Байден закликав спікера Палати представників Джонсона негайно винести на голосування пакет з допомогою Україні
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Генштаб підтвердив знищення ВДК "Цезар Куніков"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Конгресвумен Спартц: "Я не підтримую законопроєкт щодо України. Хоча його не читала"
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Пашинський про кримінальну справу: «Мета — заблокувати мою діяльність як голови Асоціації оборонної промисловості»
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
Як нова формула розрахунку зарплат «70 на 30» руйнує держслужбу
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
США відхилили пропозицію Путіна про припинення вогню в Україні, – Reuters
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
У ВР зареєстрували законопроєкт про мотивацію до військової служби
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
​Ліга чемпіонів повертається: оцінюємо шанси команд
Крим на прицілі
Крим на прицілі
ГоловнаСвіт

Ізраїль вдарив по півдню Лівану, є інформація про жертви, − ЗМІ

Єрусалим здійснив атаку у відповідь на ракетний обстріл "Хезболли".

Ізраїль вдарив по півдню Лівану, є інформація про жертви, − ЗМІ
Набатія, південний Ліван, 15 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Вчора Армія оборони Ізраїлю вдарила по селах та містах на півдні Лівану, пише Reuters з посиланням на джерела у ліванських службах безпеки.

Атака стала відповіддю на ракетний обстріл ліванського шиїтського радикального угруповання “Хезболла”, унаслідок якого загинув ізраїльський солдат.

Видання зазначає, що жертвами удару Єрусалиму стали 11 осіб, зокрема шість дітей. Семеро людей отримали поранення.

Підписуйтесь на наш Google News

Унаслідок інших ударів було ліквідовано чотири бійці “Хезболли”.

Перестрілка “Хезболли” та ізраїльських військових вздовж ізраїльсько-ліванського кордону триває понад чотири місяці після того, як ліванське угруповання запустило ракети через спірний кордон на підтримку свого палестинського союзника ХАМАСу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies