Ізраїль вдарив по півдню Лівану, є інформація про жертви, − ЗМІ

Єрусалим здійснив атаку у відповідь на ракетний обстріл "Хезболли".

Вчора Армія оборони Ізраїлю вдарила по селах та містах на півдні Лівану, пише Reuters з посиланням на джерела у ліванських службах безпеки.

Атака стала відповіддю на ракетний обстріл ліванського шиїтського радикального угруповання “Хезболла”, унаслідок якого загинув ізраїльський солдат.

Видання зазначає, що жертвами удару Єрусалиму стали 11 осіб, зокрема шість дітей. Семеро людей отримали поранення.

Унаслідок інших ударів було ліквідовано чотири бійці “Хезболли”.

Перестрілка “Хезболли” та ізраїльських військових вздовж ізраїльсько-ліванського кордону триває понад чотири місяці після того, як ліванське угруповання запустило ракети через спірний кордон на підтримку свого палестинського союзника ХАМАСу.