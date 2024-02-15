Ізраїль вдарив по півдню Лівану, є інформація про жертви, − ЗМІ

Вчора Армія оборони Ізраїлю вдарила по селах та містах на півдні Лівану, пише Reuters з посиланням на джерела у ліванських службах безпеки.
Атака стала відповіддю на ракетний обстріл ліванського шиїтського радикального угруповання “Хезболла”, унаслідок якого загинув ізраїльський солдат.
Видання зазначає, що жертвами удару Єрусалиму стали 11 осіб, зокрема шість дітей. Семеро людей отримали поранення.
Унаслідок інших ударів було ліквідовано чотири бійці “Хезболли”.
Перестрілка “Хезболли” та ізраїльських військових вздовж ізраїльсько-ліванського кордону триває понад чотири місяці після того, як ліванське угруповання запустило ракети через спірний кордон на підтримку свого палестинського союзника ХАМАСу.
- У жовтні минулого року ліванський терористичний рух "Хезболла" заявив, що "повністю готовий" приєднатися до ХАМАСу у війні проти Ізраїлю, коли прийде час. Обидві сторони регулярно завдають вдаємних ударів по територіях.
- 2 січня, на півдні столиці Лівану, міста Бейрут, внаслідок вибуху загинув заступник з політичних питань "Хезболли" шейх Салех аль-Арурі та двоє лідерів бригад "Аль-Кассам".
- Нещодавно Франція розробила проєкт мирного договору для Ізраїлю та Лівану. План містить заклик щодо відведення військ, зокрема й елітних підрозділів угруповання "Хезболла", на 10 кілометрів вглиб території Лівану.
- У січні "Хезболла" заявила про атаку на ізраїльський ключовий командний центр, проте Ізраїль повідомив, що руйнувань і поранених немає. Зокрема, "Хезболла" заявила про атаку безпілотниками на ключову ізраїльську військову базу в Цфаті.