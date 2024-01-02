У Лівані вбили високопосадовця ХАМАСу, - ЗМІ

Сьогодні, 2 січня, на півдні столиці Лівану, міста Бейрут, внаслідок вибуху загинули 6 людей, зокрема високопоставлені діячі ХАМАСу.
Про це повідомляє Національне агентство новин Лівану, передає Суспільне.
Пізніше ХАМАС підтвердив, що внаслідок вибуху загинув заступник з політичних питань шейх Салех аль-Арурі та двоє лідерів бригад "Аль-Кассам".
Крім того, агенція Reuters повідомляє із посиланням на очевидця, що вибух стався внаслідок атаки БпЛА. Дрон врізався у третій поверх будівлі в людному районі передмістя Бейруту. Джерела агенції у службах безпеки підтвердили загибель високопоставленого чиновника ХАМАСу.
Наразі Ізраїль офіційно не прокоментував свою причетність до цієї атаки. Водночас ліванський супутниковий телеканал "Хезболли" Al-Manar повідомив, що Ізраїль взяв на себе відповідальність за цю атаку.
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