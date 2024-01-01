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ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командувача ХАМАСу, який керував нападом на Кіссуфім 7 жовтня

Адель Мсамма також командував атаками на прикордонні громади Беері та Нірім.

ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командувача ХАМАСу, який керував нападом на Кіссуфім 7 жовтня
Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою
Фото: EPA/UPG

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару. 

"Адель Мсамма командував терористами Нухба, які здійснили напад на Кіссуфім 7 жовтня, і керував іншими членами ХАМАС, які атакували прикордонні громади Беері та Нірім" – повідомили у The Times of Israel.

"Після цього Мсамма очолив бойові дії в Секторі Газа проти наших сил", – повідомили в ЦАХАЛі.

  • 7 жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю та почав вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Ізраїль відповів обстрілами місць базування терористів у секторі Гази. 
  • Офіційно ХАМАС заявив, що розпочав операцію у відповідь на політику Ізраїлю на Західному березі річки Йордан, зокрема, на нібито осквернення мечеті Аль-Акса, коли ізраїльським євреям дозволили пройти на Храмову гору під час свята Суккот.
  • Армія Ізраїлю почала виведення п'яти бригад із зони бойових дій у секторі Гази, оскільки військові досягли вже більшого контролю у регіоні. Також у ЦАХАЛ наголошують, що готові до тривалої війни, яка, найімоірніше, триватиме протягом 2024 року, зважаючи на зміни у темпах проведення військових кампаній.
  • ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість. Детальніше у матеріалі lb.ua.
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