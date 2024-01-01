ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командувача ХАМАСу, який керував нападом на Кіссуфім 7 жовтня

Адель Мсамма також командував атаками на прикордонні громади Беері та Нірім.

Ізраїльські війська концентруються на кордоні з Газою

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару.

"Адель Мсамма командував терористами Нухба, які здійснили напад на Кіссуфім 7 жовтня, і керував іншими членами ХАМАС, які атакували прикордонні громади Беері та Нірім" – повідомили у The Times of Israel.

"Після цього Мсамма очолив бойові дії в Секторі Газа проти наших сил", – повідомили в ЦАХАЛі.

מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונת חופת האש והמודיעין של אוגדת עזה חיסל את עאדל מסמח, מפקד פלוגת הנח׳בה של דיר אל בלאח. מסמח פיקד בשטח על כוחות מחבלי הנח'בה שפשטו לכיסופים במהלך ה7/10 ושלח כוחות של ארגון הטרור חמאס ליישובים נוספים בעוטף ובהם בארי ונירים >> pic.twitter.com/cLurCCaFpB — צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2024