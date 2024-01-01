ЦАХАЛ заявив про ліквідацію командувача ХАМАСу, який керував нападом на Кіссуфім 7 жовтня

Армія оборони Ізраїлю заявила, що знищила командира роти елітних сил ХАМАС Нухба в Дейр-ель-Балах в центрі Гази під час нічного авіаудару.
"Адель Мсамма командував терористами Нухба, які здійснили напад на Кіссуфім 7 жовтня, і керував іншими членами ХАМАС, які атакували прикордонні громади Беері та Нірім" – повідомили у The Times of Israel.
"Після цього Мсамма очолив бойові дії в Секторі Газа проти наших сил", – повідомили в ЦАХАЛі.
מטוס קרב של חיל האוויר, בהכוונת חופת האש והמודיעין של אוגדת עזה חיסל את עאדל מסמח, מפקד פלוגת הנח׳בה של דיר אל בלאח. מסמח פיקד בשטח על כוחות מחבלי הנח'בה שפשטו לכיסופים במהלך ה7/10 ושלח כוחות של ארגון הטרור חמאס ליישובים נוספים בעוטף ובהם בארי ונירים >> pic.twitter.com/cLurCCaFpB— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) January 1, 2024
- 7 жовтня ХАМАС вторгся до Ізраїлю та почав вбивати та викрадати як військових, так і цивільних. Ізраїль відповів обстрілами місць базування терористів у секторі Гази.
- Офіційно ХАМАС заявив, що розпочав операцію у відповідь на політику Ізраїлю на Західному березі річки Йордан, зокрема, на нібито осквернення мечеті Аль-Акса, коли ізраїльським євреям дозволили пройти на Храмову гору під час свята Суккот.
- Армія Ізраїлю почала виведення п'яти бригад із зони бойових дій у секторі Гази, оскільки військові досягли вже більшого контролю у регіоні. Також у ЦАХАЛ наголошують, що готові до тривалої війни, яка, найімоірніше, триватиме протягом 2024 року, зважаючи на зміни у темпах проведення військових кампаній.
- ХАМАС розпочав війну проти Ізраїлю – і Газа заплатить ціну за свою зухвалість. Детальніше у матеріалі lb.ua.