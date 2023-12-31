Нетаньягу заявив, що війна в секторі Газа триватиме ще багато місяців

Війна у Секторі Газа триватиме ще багато місяців. Ізраїль готовий битися доти, доки не досягне всіх своїх цілей, пише The Times of Israel, цитуючи Прем'єр-міністра Ізраїлю Беньямін Нетаньягу.

Під час прес-конференції Беньямін Нетаньягу підкреслив, що Ізраїль "воює на всіх фронтах".

Прем'єр заявив, що для перемоги Ізраїлю потрібно більше часу, тож бойові дії триватимуть ще багато місяців, доки не буде досягнуто всіх цілей. А саме – знищення ХАМАСу та повернення заручників додому.

"Газа не буде загрозою для Ізраїлю, і зрештою там не буде терористів", – заявив він.

Ізраїльський прем’єр послався на міжнародний тиск з вимогою припинити війну до того, як будуть досягнуті поставлені цілі, і висловлив вдячність за підтримку США в цьому контексті, в тому числі на засіданні Ради Безпеки ООН минулого тижня, а також за постійні поставки зброї.

За його словами, ЦАХАЛ діє з метою забезпечення "максимального захисту" своїх солдатів.

"Понад 8000 терористів було вбито", а військовий потенціал ХАМАСу знищується "крок за кроком", – додав прем'єр.

Він додає, що прагне відновити безпеку вздовж північного кордону на тлі терористичних нападів Хезболли та евакуювати звідти людей, які залишилися.

Крім того, у своєму виступі Нетаньягу попередив, що Іран постраждає, якщо Хезболла почне ескалацію війни з Ізраїлем.