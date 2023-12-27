Війна Ізраїлю проти ХАМАСу триватиме багато місяців, − начальник Генштабу ЦАХАЛу

"Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”.

Війна Ізраїлю проти ХАМАСу триватиме кілька місяців, заявив головнокомандувач ізраїльської армії Герці Га-Леві, пише Reuters.

Начальник Генерального штабу Армії оборони Ізраїлю зазначив журналістам у телевізійній заяві у вівторок на кордоні з Газою, що війна триватиме “багато місяців”.

“Немає чарівних рішень, немає коротких шляхів для ліквідації терористичної організації, є лише рішуча та наполеглива боротьба”, − сказав він.

“Ми також доберемося до лідерів ХАМАСу, чи за тиждень, чи за місяці”, − додав Га-Леві.

Дії Ізраїлю активізувалися під час Різдва, особливо в центральній частині на південь від сезонного водного шляху, який розділяє Сектор Гази навпіл. Ізраїльська армія наказала цивільним особам залишити цей район.

ХАМАС напав на Ізраїль 7 жовтня, вбивши 1200 осіб і захопивши 240 заручників. Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу у відповідь розпочав операцію проти терористів у Секторі Гази. Палестинські органи охорони здоров'я стверджують, що під час ізраїльських ударів загинули майже 21 000 людей. Майже всі 2,3 мільйони жителів анклаву були переміщені з власних домівок.

Ізраїль каже, що робить все можливе, щоб захистити громадянське населення, і звинувачує ХАМАС у тому, що він наражає людей на небезпеку, діючи серед них. Найближчий союзник Ізраїлю, Сполучені Штати, заявили, що Тель-Авіву слід робити більше для зниження смертності серед цивільного населення.

22 листопада Ізраїль і ХАМАС домовилися про припинення вогню на чотири дні. Згодом період тиші продовжили.

1 грудня Ізраїль і ХАМАС відновили бойові дії після тижневого припинення вогню. ЦАХАЛ повідомив, що терористи порушили режим припинення вогню.

4 грудня Ізраїль заявив про поширення наземної операції на всю Газу після зірваного 1 грудня "режиму тиші".

24 грудня прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у опублікованому ролику заявив про інтенсифікацію операції в Смузі Гази. Він сказав, що боротьба триватиме до перемоги над ХАМАСом.