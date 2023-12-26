Китай розкритикував санкції США щодо російського газового проєкту "Arctic LNG-2"

Міністерство закордонних справ Китаю офіційно заявило у вівторок, що участь Китаю в російському проекті скрапленого природного газу "Arctic LNG-2" не повинна піддаватися втручанню або обмеженням з боку будь-якої третьої сторони. Пекін розкритикував санкції США проєкту "Arctic LNG-2" через які призупинили участь іноземні акціонери, французька TotalEnergies і консорціум японських Mitsui & Co і JOGMEC), — пише Reuters з посиланням на власні джерела.

Сполучені Штати наклали санкції на "Artic LNG-2" у листопаді в рамках пакету нових масштабних заходів проти Москви через війну в Україні. Тоді окрім іноземних інвесторів, російський контрольний акціонер "Новатек" (NVTK.MM) також оголосив про форс-мажор через санкції США.

Російський "Новатек" володіє 60% акцій проекту, в той час як китайські CNOOC і CNPC мають по 10% акцій, як і французька компанія та японський консорціум.

Російсько-китайський проєкт "Arctic LNG-2" мав почати виробництво на початку 2024 року. Потужність його трьох технологічних ліній оцінена у 19,8 млн тонн скрапленого природного газу на рік і 1,6 млн тонн стабільного газового конденсату на рік. Виробництво мало розпочатися у 2024 році.