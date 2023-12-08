​ЄС досі імпортує половину російського скрапленого газу, – Центр досліджень енергетики

Європейські країни активно імпортують російський арктичний скраплений природний газ. Причому, експерти прогнозують збільшення імпорту у 2024 році.

Як йдеться в звіті Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) та коаліції Business4Ukraine, на відміну від Сполучених Штатів, ЄС досі не вводив жодних санкцій щодо імпорту СПГ.

"У результаті ЄС залишається пунктом призначення для 50 відсотків російського експорту СПГ та щомісяця надсилає до РФ понад 1 мільярд доларів", – повідомляється у звіті, пише "Економічна правда".

Біля десяти країн ЄС постійно імпортують скраплений природній газ, який виробляється на Ямальському заводі. ПІдприємство розташоване в російській Арктиці. Як йдеться у звіті, з грудня 2022 року по жовтень 2023 року половина російського експорту СПГ на загальну суму 8,3 млрд євро була спрямована на ринок ЄС.

Ключовими імпортерами російського скрапленого газу є Бельгія, Іспанія та Франція. На ці країни разом припадає 88 відсотків російського імпорту СПГ до ЄС за останні 10 місяців.

Імпорт ЄС може ще більше зрости в 2024 році.

Також, як вказано у звіті, ЄС сприяє переправі понад 20 відсотків російського палива покупцям за межами континенту. Газ перевантажується зі спеціалізованих суден, здатних проходити лід, на звичайні танкери СПГ для подальшого транспортування.

Ключовим вузлом є порт Зебрюгге, де Fluxys, оператор системи транспортування природного газу, керує терміналом регазифікації та зберігання. У 2015 році компанія підписала з "Новатек" довгострокову угоду про зберігання до 2035 року. Угода дозволяє пропускати через об’єкт до 8 млн тонн СПГ, приблизно 105 партій.

Автори звіту рекомендують державам-членам ЄС негайно заборонити перевалку російського СПГ у своїх портах, який далі прямує до місць призначення за межами ЄС. І додають, що Росія залежить від цих портів для логістики та зберігання СПГ, який прямує до країн, що не входять до ЄС.