Уряд Польщі заперечує блокаду військової допомоги Україні через кордон

В уряді Польщі заперечують інформацію щодо перешкоджання доставки військової допомоги Україні через кордон. Там заявляють, що страйк польських перевізників не впливає на постачання віськової допомоги, — повідомляє Polsat News.
"Військові колони, які перетинають кордон – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів", – заявив заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.
Крім того, він зазначив, що польська сторона не отримує жодних сигналів з України про те, що протести впливають на бойові дії.
"Ще раз повторю, що в таких ситуаціях найкращим виходом є двосторонні переговори, а не через ЗМІ", – додав він.
Що відомо про страйк польських перевізників:
- Волонтери, які постачають військову допомогу ЗСУ, зіткнулися з затримками на кілька тижнів із критично важливими поставками безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні.
- 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску.
- Українська сторона спробувала переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Однак, представники польських автоперевізниківзаявили, що переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
- Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польсокого кордону. Зокрема, протест відбувається на пункті пропуску "Шегині"-"Медика".
- Впродовж всього часу блокування українсько-польського кордону померли вже дві людини.
- Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні також читайте в матеріалі Lb.ua.