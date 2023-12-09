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Уряд Польщі заперечує блокаду військової допомоги Україні через кордон

Страйк польських перевізників не впливає на постачання віськової допомоги.

Уряд Польщі заперечує блокаду військової допомоги Україні через кордон
Фото: Мінінфраструктури України

В уряді Польщі заперечують інформацію щодо перешкоджання доставки військової допомоги Україні через кордон. Там заявляють, що страйк польських перевізників не впливає на постачання віськової допомоги, — повідомляє Polsat News.

"Військові колони, які перетинають кордон – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів", – заявив заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.

Крім того, він зазначив, що польська сторона не отримує жодних сигналів з України про те, що протести впливають на бойові дії. 

"Ще раз повторю, що в таких ситуаціях найкращим виходом є двосторонні переговори, а не через ЗМІ", –  додав він.

Що відомо про страйк польських перевізників:

  • Волонтери, які постачають військову допомогу ЗСУ, зіткнулися з затримками на кілька тижнів із критично важливими поставками безпілотників, електроніки та пікапів через протести польських перевізників на кордоні.
  • 6 листопада польські перевізники розпочали страйк на пунктах пропуску із Україною. Через це ускладнено рух для вантажівок. Невдоволення польських перевізників пов'язане з конкуренцією після лібералізації міжнародних перевезень між Україною та Євросоюзом. Вони заявляли, що страйк може тривати декілька місяців та стосуватися усіх пунктів пропуску.
  • Українська сторона спробувала переконати польських перевізників відновити рух вантажівок на українсько-польському кордоні. Однак, представники польських автоперевізниківзаявили, що переговори з українськими урядовцями не змогли покласти край суперечці.
  • Польські фермери приєдналися до страйку перевізників і вийшли на протест до українсько-польсокого кордону. Зокрема, протест відбувається на пункті пропуску "Шегині"-"Медика". 
  • Впродовж всього часу блокування українсько-польського кордону померли вже дві людини. 
  • Хто і що стоїть за страйком перевізників на україно-польському кордоні також читайте в матеріалі Lb.ua.
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