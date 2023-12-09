Уряд Польщі заперечує блокаду військової допомоги Україні через кордон

В уряді Польщі заперечують інформацію щодо перешкоджання доставки військової допомоги Україні через кордон. Там заявляють, що страйк польських перевізників не впливає на постачання віськової допомоги, — повідомляє Polsat News.

"Військові колони, які перетинають кордон – це колони у супроводі військової поліції. Вони проїжджають в абсолютно іншому режимі, як привілейовані транспортні засоби, і не є заручниками жодних протестів", – заявив заступник міністра оборони Польщі Мартін Очепа.

Крім того, він зазначив, що польська сторона не отримує жодних сигналів з України про те, що протести впливають на бойові дії.

"Ще раз повторю, що в таких ситуаціях найкращим виходом є двосторонні переговори, а не через ЗМІ", – додав він.

Що відомо про страйк польських перевізників: