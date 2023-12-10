Західні партнери розглядають можливість передачі Україні шведських винищувачів Gripen

Україна та західні партнери розглядають ймовірність передачі для українських пілотів шведських винищувачів Gripen. Як заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат, українські пілоти вже тестували ці літаки, не під час військових навчань.

Про це Ігнат розповів в ефірі телемарафону.

За словами речника, Швеція розглядає можливість розробки новішої версії винищувача Gripen, на яких пересядуть її повітряні сили. Тому є ймовірність, що Україна може отримати стару версію винищувачів.

"Основним бойовим літаком буде F-16.Також розглядається і Gripen, шведська сторона може передати Україні ту кількість, яка у неї є на сьогодні. Про кількість ми не говоримо. Та основним бойовим літаком все ж залишається F-16. Gripen буде непоганим варіантом для нас", — каже Ігнат.

Речник ПС додає, що українські пілоти вже тестували винищувачі Gripen у Швеції. Під час візиту до Швеції командувач Повітряних сил залишив там фахівців, щоб вони дослідили можливість надання Україні цих літаків і провели певні ознайомчі польоти на цих літаках.

Ігнат підкреслив, що це були не навчання пілотів. Самі тренування українських військових почнеться лише після того, як буде оголошено рішення про передачу літаків Gripen, поки тривають консультації.

Saab JAS 39 Gripen (швед. Gripen — грифон) — шведський багатоцільовий винищувач четвертого покоління, який розробила та виробляє компанія Saab.

Роботи над літаком розпочали в 1979 році, а у 1988-у літак уперше злетів. 1 листопада 1997 року JAS 39 було офіційно прийнято на озброєння Шведських Військово-Повітряних Сил. Винищувач експортували до Чехії, Угорщини, Південно-Африканської Республіки і Таїланду, також рішення придбати JAS 39 ухвалила Бразилія.

У травні 2020 року Командування Повітряних сил Збройних сил України оприлюднило документ "Візія Повітряних Сил Збройних Сил України 2035". В документі літак JAS 39 був визначений як можлива заміна існуючого парку тактичної авіації. Розрахунки Командування ПС ЗСУ показали, що закупівля JAS 39 є найоптимальнішою з огляду співвідношення ціни та бойового потенціалу.

19 серпня 2023 під час візиту до Швеції, президент України Володимир Зеленський повідомив що українські пілоти уже випробовують шведські винищувачі Saab JAS-39 Gripen. Програма містила підготовку кількох досвідчених пілотів на тренажерах та виконання практичних польотів, а також тренування для наземної обслуги.