Україна і Швеція продовжуватимуть співпрацю із підтримки ветеранів

Цьогоріч Швеція вже підтримала розробку методичних рекомендацій щодо взаємодії помічника ветерана та громади і зацікавлена у подальшій співпраці.

В рамках візиту в Україну офіційної урядової делегації Королівства Швеція відбулася робоча зустріч Міністра у справах ветеранів України Юлії Лапутіної з представниками шведського урядового агентства з питань миру, безпеки та розвитку "Академія Фольке Бернадотта" (FBA) на чолі із Надзвичайним і Повноважним Послом Королівства Швеції в Україні Мартіном Йоганом Андерсом Обергом.

“Разом з нашими партнерами ми окреслили основні напрямки продовження спільної співпраці між Мінветеранів та шведським урядовим агентством, їхню участь у реалізації наших пріоритетних проектів на наступний рік. Ми зацікавлені у залученні найкращого світового досвіду, щоб після перемоги України гідно зустріти наших Захисників і Захисниць”, – зазначила Юлія Лапутіна за підсумками переговорів зі шведською стороною.

Як повідомили у міністерстві, це не перша співпраця із шведськими спеціалістами. Цьогоріч FBA підтримала розробку методичних рекомендацій щодо взаємодії помічника ветерана та громади. Вони вже опрацьовані профільними підрозділами Міністерства та готуються на підпис Міністра.

Фото: Мінветеранів

На зустрічі також обговорили впровадження новітньої системи переходу від військової служби до цивільного життя, яка має полегшити українським ветеранам й ветеранкам, членам їхніх сімей реінтеграцію у громади, надати сучасні та дієві інструменти для самореалізації у мирному житті, в тому числі й за допомогою цифрових сервісів та послуг.

Міністерка анонсувала розширення проекту інституту помічника ветерана на всі регіони країни, створення Центрів ветеранського розвитку, розбудову всеукраїнської мережі сучасних реабілітаційних центрів, де будуть застосовані кращі світові практики із залученням і міжнародних фахівців.

Також підтримуватимуть ветеранське підприємництво через проекти Українського ветеранського фонду.

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