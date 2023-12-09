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Закриті станції метро у Києві використовуватимуть як укриття, – комісія ТЕБ та НС

Загрози підтоплення станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій.

Закриті станції метро у Києві використовуватимуть як укриття, – комісія ТЕБ та НС
Фото: kyivcity.gov.ua

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому із доповіддю виступив Київській міський голова Віталій Кличко.

Як вказано у рішенні, за словами Київського міського голови, загроза підтоплення власне станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій, що дозволить їм, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.

Уряд у разі необхідності готовий надати всю необхідну допомогу.

Також Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити організацію та перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями «Либідська»-«Теремки».

Що трапилось із метро?

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