Закриті станції метро у Києві використовуватимуть як укриття, – комісія ТЕБ та НС

Відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. На ньому із доповіддю виступив Київській міський голова Віталій Кличко.
Як вказано у рішенні, за словами Київського міського голови, загроза підтоплення власне станцій відсутня, оскільки ґрунтові води розташовані нижче відносно рівня станцій, що дозволить їм, у разі оголошення повітряної тривоги, працювати як укриття. Відповідним відомствам доручено провести додаткову перевірку безпеки таких укриттів.
Уряд у разі необхідності готовий надати всю необхідну допомогу.
Також Київська міська військова адміністрація повинна забезпечити організацію та перевезення населення дублюючими метрополітен маршрутами наземного транспорту між станціями «Либідська»-«Теремки».
Що трапилось із метро?
- 8 грудня терміново обмежили рух поїздів на ділянці "Теремки" – "Деміївська" у зв'язку із проведенням ремонту перегінного тунелю між станціями. Час ремонту - приблизно пів року.
- Після підтоплення станцій метро в організацію руху на дорогах Києва внесли зміни на найбільш завантажених відрізках доріг столиці.
- Підтоплення тунелів Київського метрополітену почали розслідувати правоохоронці за фактом службової недбалості.