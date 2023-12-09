Українські хакери зламали сайти російських компаній виробників безпілотників

Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників. Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".

"Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА. Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки "ЭЛЬБОР" і "Автолайн". Разом – 15 компаній", — пишуть у Страткомі.

Там додали, що "акція відбулася до дня гєроєв отєчєства" рф".