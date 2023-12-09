Українські хакери зламали сайти російських компаній виробників безпілотників

Українські військові кібери зламали 15 сайтів підприємств Хабаровська, які використовувалися для створення та логістики безпілотників. Про це повідомляє "СтратКом ЗСУ".
"Військові кібери виявили та атакували сайти підприємств, які використовувалися компаніями Хабаровська для створення і логістики БпЛА. Серед уражених – підприємство з ремонту спецтехніки "ЭЛЬБОР" і "Автолайн". Разом – 15 компаній", — пишуть у Страткомі.
Там додали, що "акція відбулася до дня гєроєв отєчєства" рф".
- Нещодавно українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки. Вони атакували сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовували російські військові для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій.
- За допомогою СБУ хакери зламали сайт міністерства праці РФ і отримали особисті дані військових. Після отримання потрібних даних з серверів міністерства видалили понад 100 терабайт інформації.
- У листопаді група "Кіберспротив" отримала доступ до системи моніторингу ЗМІ “Катюша”, яку використовують у російському міноборони