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Хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці РФ і отримали особисті дані військових, – джерела

Після отримання потрібних даних з серверів міністерства видалили понад 100 терабайт інформації. 

Хакери за допомогою СБУ зламали сайт міністерства праці РФ і отримали особисті дані військових, – джерела
Фото: Stock

Українське хакерське угрупування "BLACKJACK" зламало сайт російського міністерства праці та соціального захисту. За даними наших джерел, цю операцію здійснили спільно з кіберфахівцями СБУ. 

Хакери отримали доступ до великої кількості документів: статистики щодо проведення війни, особистих даних військовослужбовців, матеріалів доповідей президенту РФ, довідок щодо кількості протезувань. Окремий масив інформації стосується тимчасово окупованих Харківської і Запорізької областей та їхнього нинішнього "керівництва".

"Тепер у Служби безпеки з’явиться багато нових документів для вивчення. Після викачування необхідної інформації, хакери «знесли» з серверів міністерства понад 100 терабайти даних", – повідомили джерела. 

Фото: джерела

Нагадаємо, що нещодавно українські хакери провели акцію до дня російських військ радіаційної та хімічної безпеки. Вони атакували сайти енергетичної компанії та ресурси, які використовували російські військові для створення трафіку під час інформаційно-психологічних операцій.

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