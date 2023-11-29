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Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам

Корпорація вже надала понад $540 млн допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами.

Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Корпорація Microsoft ще рік надаватиме безоплатні хмарні послуги українським держустановам. 

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров

“Посилюємо партнерство. Компанія допомагає Україні в розбудові цифрової інфраструктури від заснування Мінцифри. Microsoft інвестує в розвиток хмарних сервісів в Україні. Корпорація вже надала понад $540 млн допомоги безоплатними сервісами, технічною підтримкою, обладнанням та грантами”, – розповів Федоров.

Він зазначив, що це суттєво допомагає в цифровізації держустанов та захисті даних. Наприклад, з початку повномасштабного вторгнення були випадки, коли росіяни знищували українські архіви та канцелярії. Проте це не створило колапсу в державі, адже найважливіші дані — у хмарних сховищах.

Цьогоріч Microsoft знову продовжить доступ до хмар для України. Держпідприємства, регіональні органи влади, школи, університети та лікарні користуватимуться хмарами безоплатно до кінця 2024 року.

“Неоціненна підтримка для України в умовах війни, коли більша частина бюджету йде на потреби Сил оборони, соціальну сферу й відбудову. Дякую Microsoft за підтримку”, - написав міністр.

Нагадаємо, нещодвно в Києві під головуванням міністра оборони Рустема Умєрова відбулася зустріч з військовими аташе в рамках IT-коаліції. Участь у заході взяли представники більше 30 країн-учасниць Контактної групи з питань оборони України. 

Умєров зазначив, що росіяни можуть мобілізовувати для мʼясних штурмів мільйони, але нашу перевагу забезпечать інновації, які вже працюють. Міністр оборони повідомив, що Україна винаходить та масштабує технології, а IT-коаліція країн-партнерів покликана пришвидшити цей процес.

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