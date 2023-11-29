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Сьогодні у другій половині дня на дорогах можливе виникнення ожеледиці, – ДСНС

Це стосуються західних, північних і північно-східних областей.

Сьогодні у другій половині дня на дорогах можливе виникнення ожеледиці, – ДСНС
Фото: ukrinform.ua

Сьогодні, 29 листопада, у другій половині дня очікується зниження температури повітря у західних, північних і північно-східних областях. На дорогах можливе виникнення ожеледиці.

Про це повідомляє ДСНС. 

У Києві до кінця доби – туман, видимість 200 - 500 м.

Завтра, 30 листопада, ожеледиця також може бути у західних, північних, більшості центральних та Харківській областях.

Рятувальники закликали громадян залишити свої автівки вдома: якщо відтермінувати поїздку неможливо, дотримуйтесь елементарних правил безпеки, швидкісного режиму й дистанції.

Пішоходів також просять бути максимально обачними й обережними: не ходити близько до будівель, одягати взуття, що не ковзає, та носити світловідбивні флікери.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині зняли всі дорожні обмеження, які були запроваджені через снігопад. Обмеження зняті для всіх типів транспортних засобів.

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