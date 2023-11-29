Зросла кількість людей, що загинули внаслідок негоди

Світла немає у 521 населеному пункті.

Через негоду в Україні загинули 12 українців, ще 23 людини постраждали, серед них – двоє дітей.

Про це повідомляє у Telegram ДСНС України.

Згідно з повідомленням, зараз на території України ускладнених погодних умов немає. Знеструмленими є 521 населений пункт у 11 областях.

З 26 листопада рятувальники відбуксирували близько 2 тис. транспортних засобів, зокрема 31 пасажирський автобус та 33 автомобілі швидкої медичної допомоги. Підрозділи ДСНС надали допомогу понад 4 тис. громадян, з них 226 – це діти.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 29 листопада на території України через негоду були знеструмлені 368 населених пунктів в дев’яти областях.

Вчора було відомо про 10 загиблих внаслідок негоди в Україні.