Сервіс DOC.ua оновив рейтинги 16 000 лікарів по всій Україні

На рейтинг лікаря в першу чергу впливають оцінки пацієнтів, досвід та освіта є додатковими бонусами.

У листопаді сервіс зручної медицини онлайн DOC.ua, який має більше 3 млн відвідувачів щомісяця, оновив рейтинги 16 000 лікарів по всій країні.

Ключові зміни у підході до формування рейтингів лікарів відбулись з фокусом на покращення якості та сервісу надання послуг в медичній сфері, йдеться у пресрелізі сервісу.

"Стало актуально передивитись наявний підхід до формування рейтингів лікарів та спростити його – для ще більшої прозорості та розуміння і пацієнтами, і клініками, як формуються рейтинги лікарів на DОС.ua. Якщо раніше рейтинг лікаря залежав від багатьох параметрів, наприклад, в тому числі, від його досвіду та стажу роботи, то тепер основним вагомим показником стають саме оцінки пацієнтів. Таким чином, оновлений рейтинг лікарів формується в залежності саме від якості наданої медичної допомоги та лікування, а також сервісної складової візиту до лікаря. Досвід лікаря (категорія та науковий ступінь) залишаються як додаткові бонуси до його рейтингу. Крім того, ми покращили інтерфейс та функціонал написання відгуків на сайті, спростивши спосіб надання зворотнього звʼязку для пацієнтів", – говорить Андрій Уманський, chief product officer DОС.ua.

Актуальність такого оновлення на DОС.ua обумовила в значній мірі повномасштабна війна в країні, зміна умов роботи багатьох медичних закладів та лікарів. Тенденції серед лікарів повторюють тенденції загальносоціальні в країні. Дехто з лікарів виїхав за кордон та працює в іноземних медичних установах, надаючи послуги українським пацієнтам тепер в форматі онлайн-консультацій на DОС.ua. Хтось – змінив місто проживання в межах України, відповідно, змінив клініку, в якій працює. Усе це потенційно може впливати на якість та сервіс надання лікарем послуг.

“Ми оновили інструмент, яким користуються сотні тисяч пацієнтів, і який дає змогу клінікам ці зміни відслідковувати та на них впливати”, – каже Уманський.

У сервісі зазначають також про ще одну важливу нову функцію. Для клінік зʼявилась можливість напряму взаємодіяти з пацієнтами, що залишили негативний відгук їх лікарю на сайті DOC.ua. Сервіс автоматично передає клініці інформацію про відгуки з оцінкою 1, 2 та 3 зірки, надаючи можливість оперативно на них відреагувати та вирішити конфліктну ситуацію.

Вирішені медичним закладом питання щодо негативних відгуків лікарю на DOC.ua відтепер позначаються відміткою “Ситуацію виправлено”. Такі негативні відгуки, як і раніше, не видалятимуться, але й не погіршуватимуть рейтинг лікаря.

Цю функцію DOC.ua впровадив, щоб допомогти медичним закладам позитивно впливати на поліпшення сервісу як у своєму бізнесі, так і в медичній галузі в цілому, та для збереження клієнтів з точки зору бізнесу.

Нагадаємо, DOC.ua – сервіс зручної медицини онлайн. Обʼєднує 4 000 клінік, 16 000 лікарів, 6200 аптек, 620 лабораторій та 500 діагностичних центрів у 21 області України.

Інвестором DOC.ua є EFI Group – українська інвестиційна компанія, яка реалізує системоутворюючі проєкти у різноманітних сферах економіки. Збудувавши 6 заводів та створивши 5 інших підприємств протягом 7 останніх років, компанія продовжує покращувати інвестиційну привабливість України у світі. Сфери інвестування EFI Group: healthcare та medtech, паперова, харчова та деревообробна промисловості, постачання сільськогосподарської продукції.