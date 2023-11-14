У пів мільйона українців діагностовали цукровий діабет цього року, - МОЗ

Сьогодні - Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, і увага світу прикута до проблем діагностики, профілактики та лікування цієї хвороби.

Цього року 531 200 людей в Україні отримали діагноз "цукровий діабет", минулого року – 489 934.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

"14 листопада – Всесвітній день боротьби з цукровим діабетом, і увага світу прикута до проблем діагностики, профілактики та лікування цієї хвороби. Держава постійно вдосконалює механізми виявлення цукрового діабету І чи ІІ типу та підтримки людей, які вже живуть із цією хворобою", - йдеться в повідомленні.

У МОЗ зазначили, що станом на зараз за програмою "Доступні ліки" українці можуть отримати 72 препарати інсуліну.

У 2023 році було виписано 1 111 575 рецептів на інсуліни, з них погашено – 1 057 848. Загалом, з початку 2023 року Національна служба здоров’я України виплатила понад 1,5 мільярда гривень аптекам за інсуліни, відпущені за програмою реімбурсації.

Крім того, з жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу почали отримувати тест-смужки для глюкометрів за програмою реімбурсації. Їх можна отримати безоплатно або з невеликою доплатою Це залежить від того, який бренд обере пацієнт відповідно до свого глюкометра. На сьогодні на них було виписано вже більше як 3300 рецептів. Перелік реімбурсації включає 23 найменування брендів тест-смужок.

У МОЗ нагадали, що для пацієнтів із діабетом доступна низка безоплатних послуг, а саме:

загальний аналіз крові з лейкоцитарною формулою;

перевірка рівня глюкози в крові;

перевірка загального рівня холестерину;

рецепти за програмою «Доступні ліки» для лікування цукрового діабету II типу та препарати інсуліну для лікування діабету I типу, тест-смужки для глюкометра.

Цукровий діабет – це хронічне захворювання, при якому підшлункова залоза не виробляє достатньої кількості інсуліну чи організм не може ефективно використовувати вироблений інсулін. В Україні ця хвороба займає третє місце за поширеністю після серцево-судинних захворювань та онкології, її перебіг часто є безсимптомним, що дуже ускладнює діагностику та лікування, а це означає, що масштаби захворювання можуть бути в рази більшими.

Визначити індивідуальний ризик цукрового діабету II типу можна за допомогою онлайн-тесту Центру громадського здоров’я за посиланням.

Кожен українець, який уклав декларацію із сімейним лікарем, має право пройти безоплатну діагностику на цукровий діабет.

Нагадаємо, що з жовтня цього року пацієнти з цукровим діабетом І типу можуть отримати тест-смужки для глюкометрів через програму реімбурсації, тобто безоплатно або з невеликою доплатою. Для того, щоб отримати тест-смужки в рамках програми, необхідно мати електронний рецепт.