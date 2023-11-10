Кабмін оголосив про запуск пілотного проекту безкоштовного зубопротезування для ветеранів

Крім того, мільярд гривень КМУ виділив на укриття в лікарнях.

Кабінет Міністрів запускає пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, видатки на охорону здоров’я у бюджеті-2024 загалом складуть 239 млрд грн, що на 31 млрд, або на 15% більше, ніж у 2023 році.

"Повноцінно запустимо проект “помічник ветерана”, на який виділяємо майже 4 млрд грн. Реабілітація та психологічні послуги — 2,6 млрд грн. Передбачаємо 6 млрд грн для забезпечення ветеранів житлом", - сказав прем'єр.

Шмигаль зазначив, що уряд додає 16 млрд грн на програму медичних гарантій.

В повному обсязі хочуть забезпечити заявлену потребу Міністерства охорони здоров'я у лікарських засобах та медичних виробах для лікування серцево-судинних та онкологічних захворювань.

Мільярд гривень піде на облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях.

Нагадаємо, Міністерство оборони створило у своєму складі департамент охорони здоров’я.

Днями Національна служба здоров’я пояснила, як ветеранам отримати безоплатну медичну допомогу за Програмою медичних гарантій.