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У Міноборони з'явився департамент охорони здоров’я

Його очолила колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи Оксана Сухорукова.

У Міноборони з'явився департамент охорони здоров’я
Оксана Сухорукова
Фото: Макс Требухов

Міністерство оборони України створило у своєму складі департамент охорони здоров’я.

Про це йдеться на сайті відомства.

Очолюватиме новий підрозділ Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

Заступниця глави Міноборони Наталія Калмикова зазначила, що Сухорукова відповідатиме за "побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних Силах України". Наразі департамент у процесі формування.

За даними Міноборони, із 2014 року Оксана Сухорукова - співзасновниця благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги. 

З 2018 по 2020 рік вона працювала у Міністерстві охорони здоров’я директоркою директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 очоювала департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

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Нагадаємо, нещодавно Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових.

Також міністерство збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Тепер поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень. 

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