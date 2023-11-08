У Міноборони з'явився департамент охорони здоров’я

Його очолила колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи Оксана Сухорукова.

Міністерство оборони України створило у своєму складі департамент охорони здоров’я.

Про це йдеться на сайті відомства.

Очолюватиме новий підрозділ Оксана Сухорукова - колишня волонтерка і співробітниця МОЗ із досвідом запуску медичної реформи.

Заступниця глави Міноборони Наталія Калмикова зазначила, що Сухорукова відповідатиме за "побудову політик у всьому, що стосується системи охорони здоров’я в Збройних Силах України". Наразі департамент у процесі формування.

За даними Міноборони, із 2014 року Оксана Сухорукова - співзасновниця благодійного фонду «Свої», який опікується військовослужбовцями у питаннях гуманітарної допомоги.

З 2018 по 2020 рік вона працювала у Міністерстві охорони здоров’я директоркою директорату медичних послуг і брала участь у запуску медичної реформи.

У 2021-2022 очоювала департаменту моніторингу Національної служби здоров’я України.

Нагадаємо, нещодавно Міноборони заявило, що електронна черга на ВЛК вже доступна для всіх військових.

Також міністерство збільшило перелік військовослужбовців, які отримують додаткову винагороду. Тепер поранені військовослужбовці, які перебувають у розпорядженні понад два місяці та за станом здоров’я не мають змоги виконувати обов’язки військової служби за відповідними посадами, отримуватимуть додатково 20 100 гривень.